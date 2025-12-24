Bilionário diz ter mais de 100 filhos espalhados pelo mundo

O bilionário Pavel Durov, fundador e CEO do Telegram, afirmou ter mais de 100 filhos biológicos em diferentes países por meio da doação de sêmen.

Segundo reportagem do The Wall Street Journal, o empresário financiou tratamentos de fertilização in vitro para mulheres que utilizaram seu material genético e declarou que pretende dividir sua herança em partes iguais entre os descendentes que comprovarem vínculo por DNA.

A iniciativa ganhou visibilidade em 2024, quando uma clínica privada de fertilidade em Moscou passou a divulgar publicamente o sêmen de Durov em ações promocionais. Em publicações no Telegram, o executivo afirmou que começou a doar sêmen por volta de 2010, inicialmente para ajudar um amigo e, posteriormente, de forma anônima, alegando escassez de doadores considerados saudáveis.

Hoje com 41 anos e residente em Dubai, Durov disse que suas doações resultaram em filhos em ao menos 12 países, além de outros seis filhos concebidos com três mulheres diferentes. Ele também afirmou que pretende tornar seu DNA acessível publicamente, para facilitar o reconhecimento entre descendentes biológicos no futuro.

Clínica promoveu material genético e ofereceu custeio da fertilização

A clínica AltraVita promoveu o material genético de Durov em seu site e em banners publicitários, descrevendo-o como um doador com “alta compatibilidade genética”. De acordo com a reportagem, a instituição informou que o próprio empresário arcaria com os custos da fertilização in vitro para mulheres com menos de 37 anos interessadas em participar do programa.

Um ex-médico da clínica relatou que as candidatas precisavam ser solteiras, a fim de evitar disputas legais relacionadas à filiação. Segundo ele, o programa atraiu mulheres interessadas em ter filhos com um doador amplamente conhecido. O médico afirmou ainda que Durov não participou da seleção das pacientes nem dos exames médicos, que seguiram os protocolos padrão da clínica.

Embora tenha declarado que interrompeu as doações há alguns anos, Durov afirmou que seu sêmen congelado continuava disponível na AltraVita. A clínica chegou a aceitar pedidos de entrevista sobre o programa, mas posteriormente recuou, alegando orientação do próprio empresário.

Bilionário promete herança igual e divulgação de DNA

Em entrevistas concedidas na época, Durov declarou que seus filhos biológicos terão direito a partes iguais de sua herança, desde que comprovem o vínculo genético, e que a partilha ocorreria após sua morte. A promessa foi reiterada em outubro, durante participação em um podcast, quando afirmou que a divisão dependeria de exames de DNA.

De acordo com estimativas da Forbes, o patrimônio líquido de Durov é de cerca de US$ 17 bilhões, valor associado principalmente ao Telegram. O empresário afirmou que pretende destinar a empresa a uma fundação sem fins lucrativos e que parte de seus recursos inclui bitcoins adquiridos em 2013. Após tornar pública a existência dos descendentes, Durov disse ter recebido mensagens de pessoas que alegam ser seus filhos.