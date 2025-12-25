A era dos bilionários: em 2025, mais ricos do mundo acumularam R$ 102,8 trilhões

R$ 102,8 trilhões (cerca de US$ 18,7 trilhões na cotação atual). É esse é o valor da fortuna acumulada pelos bilionários do planeta em 2025, segundo levantamento da Forbes. O montante nunca foi tão alto e ajuda a dimensionar o ritmo acelerado de criação de riqueza neste ano, marcado por inteligência artificial (IA), tecnologia e mercados financeiros em ebulição.

De acordo com a Forbes, o mundo ganhou mais de 340 novos bilionários nos últimos 12 meses — quase um por dia. Com isso, o total global chegou a 3.148 pessoas, número recorde e cerca de 50% maior do que o registrado há cinco anos. Em 1987, quando a revista publicou sua primeira lista internacional, existiam apenas 140 bilionários no mundo.

Além de mais numerosa, a elite ficou mais rica. O patrimônio médio subiu para US$ 5,9 bilhões, contra cerca de US$ 4 bilhões em 2020. Hoje, há 19 centibilionários — pessoas com fortunas acima de US$ 100 bilhões. Seis anos atrás, apenas Jeff Bezos integrava esse grupo.

Bilionários cada vez mais jovens

A velocidade da criação de riqueza também reduziu a idade dos novos bilionários. Em outubro, Shayne Coplan, fundador da plataforma de mercados preditivos Polymarket, tornou-se bilionário aos 27 anos após um aporte de US$ 2 bilhões da controladora da Bolsa de Nova York, avaliando a empresa em US$ 9 bilhões.

O reinado durou pouco. Menos de três semanas depois, a startup de recrutamento com IA Mercor anunciou uma rodada a US$ 10 bilhões, tornando seus três fundadores, todos com 22 anos, os bilionários self-made mais jovens da história — superando inclusive o recorde de Mark Zuckerberg.

Entre as mulheres, a liderança também mudou rapidamente. Depois de Taylor Swift, o posto passou para Lucy Guo, da Scale AI, e depois para a brasileira Luana Lopes Lara, de 29 anos, quando investidores privados avaliaram sua startup Kalshi em US$ 11 bilhões, segundo a Forbes.

Elon Musk redefine o topo da lista

No topo absoluto, Elon Musk levou a concentração de riqueza a um novo patamar. O empresário começou 2025 com patrimônio estimado em US$ 421 bilhões e rompeu sucessivamente as marcas de US$ 500 bilhões, US$ 600 bilhões e US$ 700 bilhões ao longo do ano.

Segundo a Forbes, Musk acrescentou cerca de US$ 333 bilhões à sua fortuna apenas em 2025, impulsionado pela valorização da Tesla e pela disparada da SpaceX, hoje avaliada em cerca de US$ 800 bilhões. Com patrimônio estimado em US$ 754 bilhões, ele é mais rico do que os 620 bilionários mais pobres do mundo somados.

Ganhos históricos e o boom da inteligência artificial

Embora Musk lidere no acumulado, o maior ganho individual em um único dia de 2025 foi de Larry Ellison, cofundador da Oracle. Em setembro, a alta de 36% nas ações da empresa, puxada por projeções ligadas à infraestrutura de IA, adicionou quase US$ 100 bilhões à sua fortuna — o maior salto diário já registrado, segundo a Forbes.

A inteligência artificial foi o principal motor da nova geração de bilionários. Fundadores e executivos ligados a empresas de modelos de linguagem, chips, data centers e computação em nuvem dominaram as estreias no ranking. Ex-funcionários da OpenAI que fundaram a Anthropic, criadores da chinesa DeepSeek e executivos ligados à Nvidia e à AMD figuram entre os novos nomes.

Bilionários além da tecnologia

O fenômeno, porém, não se limita à IA. Em 2025, novos bilionários surgiram a partir de IPOs, como o da Circle, emissora da stablecoin USDC, e da Figma, além de setores como defesa, telecomunicações via satélite, criptomoedas, mídia, entretenimento e esportes.

Segundo a Forbes, os novos bilionários de 2025 estão espalhados por 32 países. Quase 40% são americanos, mas houve estreias relevantes na China, Índia, Rússia e até na Albânia, que ganhou seu primeiro bilionário neste ano.

Poder econômico e influência política

O aumento da riqueza veio acompanhado de maior influência política. A Forbes aponta que cerca de 135 bilionários financiaram a eleição presidencial dos Estados Unidos em 2024. Muitos deles ampliaram sua proximidade com o poder, seja por doações milionárias, presença em cerimônias oficiais ou ocupação de cargos no governo.

Hoje, cerca de 85% dos bilionários já eram bilionários no início do ano, e aproximadamente 80% encerram 2025 com patrimônio igual ou maior do que tinham há 12 meses.