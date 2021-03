Bepantol aposta em categoria que movimenta R$618 milhões e faz lançamento

A marca Bepantol Baby, da Bayer, anuncia o lançamento do Bepantol Baby Lenços Umedecidos. A novidade, que já está disponível nas principais redes de farmácias e supermercados do Brasil, insere a marca em uma categoria que movimenta, atualmente, cerca de R$ 618 milhões ao ano no canal Farma no país, e que obteve um crescimento de 9% em volume e 15% em valor no último ano, segundo dados IQVIA.

"Essa é uma iniciativa muito importante para o portfólio da marca, e estamos com uma expectativa grande, pois trata-se de uma categoria que vende mais de 50 milhões de unidades por ano (dados IQVA). Bepantol Baby possui hoje uma forte atuação nesse mercado - somos a marca líder em antiassaduras -, e temos grande sinergia e confiança dos consumidores", afirma Sydney Rebello, General Manager da divisão de Consumer Health da Bayer.

Qualidade, inclusive, é principal atributo buscado pelos consumidores no momento da compra, independentemente do tipo de produto, segundo um estudo realizado pelo Guia Farma de Universo Infantil, com o apoio da Bayer em parceria com a IQVIA/ESPM, em 2018. Segundo a pesquisa, o momento da troca de fraldas é de grande importância para as mães, pois uma das maiores preocupações é o risco de o bebê desenvolver assaduras.

