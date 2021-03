A Família Addams e Tim Burton: vem aí série sobre Wandinha na Netflix

A Netflix usou as redes sociais para fazer o anúncio da sua nova série, Wednesday, na quarta-feira, 17. O serviço de streaming já garantiu 8 episódios com a protagonista Wandinha Addams, a filha mais velha de A Família Addams. Este será o primeiro projeto para televisão do consagrado diretor de cinema Tim Burton.

No Twitter, o perfil da Netflix anunciou: 'Tim Burton dirigiu muita coisa, mas agora chegou a vez dele estrear no mundo das séries! Com 8 episódios, Wednesday é um live-action que acompanha a Addams mais icônica estudando na Academia Nevermore. Prometo muitos mistérios, investigações e acontecimentos sobrenaturais".

Tim Burton is bringing Wednesday Addams to Netflix in a live-action coming-of-age series! Burton will also make his TV directorial debut on the sleuthing, supernaturally infused mystery that follows Wednesday as a student at Nevermore Academy pic.twitter.com/8ei3wIUrxq — Netflix (@netflix) February 17, 2021

O cineasta é responsável por clássicos como Batman (1989), Edward Mãos de Tesoura (1990), Planeta dos Macacos (2001) e Alice no País das Maravilhas (2010). No universos das animações, também coleciona sucessos como O Estranho Mundo de Jack (1993), A Noiva Cadáver (2005) e Frankenweenie (2012).

Ainda sem previsão de estreia, a sinopse de Wednesday revela uma série de investigação, com toques sobrenaturais, que mostrará os anos de Wandinha como estudante em um colégio interno sombrio. A filha adolescente de Gomez e Morticia Addams terá habilidades mediúnicas, lutará com monstros e ainda resolverá o mistério que envolveu seus pais há 25 anos.

Al Gough e Miles Millar, criadores de Smallville, são responsáveis pelo roteiro. A dupla também irá produzir a série ao lado de Tim Burton, Kayla Alpert, Andrew Mittman, Kevin Miserocchi, Jonathan Glickman e Gail Berman.