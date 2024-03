Sete benefícios em um só cartão: a aposta da Pluxee para agradar os colaboradores

As mudanças no comportamento e nas expectativas dos colaboradores vêm evoluindo aceleradamente. O fenômeno ganhou ainda mais força a partir da pandemia, quando a atenção à saúde física e mental, assim como o bem-estar e a qualidade de vida se tornaram prioridades para grande parte dos funcionários.

Segundo uma pesquisa realizada pela Pluxee, nova marca da Sodexo Benefícios e Incentivos, 76% das pessoas sentem que sua performance no trabalho é afetada quando não cuidam de sua saúde física ou mental. Porém, 41% das empresas em que trabalham não oferecem nenhum benefício voltado para a preservação e manutenção da saúde física.

Ciente de que as organizações precisam ajudar seus funcionários a se reequilibrarem física e mentalmente, a Pluxee é pioneira na oferta de serviços voltados para a saúde e o bem-estar. “Para nós esse é um pilar estratégico, que levou anos de construção. Nossa ampla experiência no tema representa um importante diferencial, pois nos permite prover soluções para o mercado brasileiro”, diz Alberto Ippolito, gerente sênior da companhia.

Aliás, a própria marca Pluxee diz muito sobre o seu papel no mercado. O Plus reflete a oportunidade para entregar mais. O “x” simboliza como a marca se conecta a experiências personalizadas e como amplifica as experiências que oferece. E o duplo “e” vem da expressão employee engagement (“engajamento dos colaboradores”).

Com esse propósito a Pluxee oferece um único cartão, por meio do qual os colaboradores podem ter até sete carteiras com benefícios que vão dos mais comuns no mercado, como refeição e alimentação, a outros como vale-presente, educação, mobilidade, home office e saúde e bem-estar.

Ippolito destaca que a personalização já era uma tendência, mas cresceu muito durante a pandemia. “As companhias contam com diversos perfis de colaboradores. Cada pessoa está em um momento de vida, tem diferentes desejos e necessidades. Diante de contextos tão distintos, ter um produto com multibenefícios é extremamente importante para o colaborador e pode significar também otimização da gestão de benefícios pelo RH.”

Pluxee Cuida

Além das soluções voltadas para a saúde, já oferecidas pela empresa desde 2003, a companhia conta ainda com o Pluxee Cuida, que disponibiliza atendimento especializado em cinco áreas: psicológica, jurídica, financeira, social e nutricional. Para ter uma ideia da relevância do produto, nos últimos dois anos a procura pelo Pluxee Cuida cresceu 35%, principalmente na busca por atendimento psicológico.

“Sempre olhamos o ciclo do empregado de ponta a ponta, desde a contratação até o fim da jornada, buscando prover soluções de benefícios e de engajamento que tornem a vida das pessoas melhor”, diz Ippolito.

Inovação constante

E não para por aí. A Pluxee foi a primeira empresa de benefícios no Brasil a disponibilizar o pagamento via NFC (near field communication ou “pagamento por aproximação”, em português), um diferencial que se mostrou importante durante a pandemia e que caiu no gosto dos trabalhadores brasileiros por sua praticidade, mudando, inclusive, o comportamento de consumo. “Entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023 houve um crescimento de 130% no uso de pagamento por aproximação”, destaca Ippolito.

Outra iniciativa inovadora que a Pluxee passa a oferecer é o The Happiness Index, uma plataforma que ajuda as empresas a mensurarem o índice de felicidade no trabalho por parte de seus colaboradores.

“Por meio de pesquisas desenvolvidas com neurociência e avaliações realizadas com inteligência artificial, levaremos para as empresas análises do momento e felicidade dos colaboradores, bem como dicas e recomendações para planos e iniciativas que impactem positivamente os ambientes de trabalho”, garante o executivo.