Prato Brasil: novo reality show culinário terá mulheres do agro como protagonistas

Após o sucesso do Masterchef, o Brasil vai ganhar outro reality show com foco em gastronomia. Dessa vez, o Prato Brasil - do campo à mesa irá unir ingredientes regionais com destaque para as mulheres do agronegócio. Em parceria com a Band, o programa será exibido nos canais Sabor&Arte e Terraviva.

Ao longo de seis episódios, o reality mergulhará nas tradições de todas as regiões do Brasil, colocando em evidência nossa diversidade de alimentos, enquanto mostra a trajetória, a criatividade e o talento da mulher brasileira no agronegócio e na culinária.

O projeto surgiu como uma inovação para a 9ª edição do Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio (CNMA) e conta com o apoio de uma das instituições mais renomadas no mundo da culinária, o Instituto Le Cordon Bleu.

Todas as mulheres inseridas nas atividades do agronegócio, direta ou indiretamente, podem participar da competição culinária. Não só na agricultura, mas também quem atua na produção de proteína animal, apicultura, na indústria e todos os setores ligados ao agro.

“Não precisa ser profissional ou chef de cozinha, basta saber cozinhar. Pode ser um prato com feijão, por exemplo, mas que seja uma receita tradicional sua ou de família, feita com ingredientes típicos, produzidos naquela região - é isso que importa”, ressalta Alexandre Marcílio, diretor-geral da Transamérica Expo Center, idealizadora do Prato Brasil.

A realização de um reality show focado nas mulheres do agro é uma iniciativa que visa destacar o papel que estas desempenham na agricultura. Segundo Renata Camargo, gerente de Desenvolvimento e Novos Negócios do Transamérica Expo Center, este projeto oferecerá às mulheres do setor agrícola uma plataforma para mostrar suas habilidades, compartilhar receitas, enfrentar desafios, celebrar conquistas e contribuir significativamente para a indústria.

“A competição culinária não só celebra a cultura culinária do Brasil, mas também enfatiza a importância e o impacto das mulheres no setor do agronegócio, oferecendo uma plataforma para compartilhar suas histórias com o país e o mundo”, destaca Camargo, que também é a organizadora do CNMA (Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio) desde sua primeira edição.

Renata Camargo (ao centro, de conjunto rosa) ao lado das embaixadoras do CNMA 2024 no lançamento do Prato Brasil no Instituto Le Cordon Bleu, em São Paulo. (Transamerica Expo Center/Divulgação)

Dinâmica do reality show

Para participar, as candidatas ao Prato Brasil devem gravar um vídeo de no máximo 5 minutos, mostrando o preparo do prato, do processo de criação até ficar pronto. O vídeo precisa ser publicado em uma rede social e o link deve ser incluído no formulário de inscrição do concurso, disponível no site.

Os vídeos recebidos passarão por uma triagem e três receitas de cada região serão selecionadas. Aí começa o jogo.

A partir de maio, começam as eliminatórias regionais. Nessa fase, o objetivo é encontrar o melhor prato de cada uma das cinco regiões do Brasil. As três participantes selecionadas de cada região viajam para a cidade de São Paulo e, na cozinha experimental do Instituto Le Cordon Bleu, disputam entre si uma vaga na final. Um júri técnico da Le Cordon Bleu julgará os pratos.

As 5 participantes finalistas, uma de cada região, se encontrarão no palco principal do CNMA no dia 24 de outubro para a grande final do reality show, que será transmitida ao vivo. O desafio: preparar um prato com ingredientes de todas as regiões. O melhor será o Prato Brasil campeão.

A grande final será ao vivo, no encerramento do 2º dia do CNMA. (Transamerica Expo Center/Divulgação)

Premiação do Prato Brasil

O prêmio para o primeiro lugar será uma viagem a Paris para participação de um workshop no Instituto Le Cordon Bleu, com todas as despesas pagas, incluindo transporte aéreo e hospedagem.

As participantes que ficarem em segundo e terceiro lugar serão contempladas com um curso de curta duração na sede do instituto de gastronomia em São Paulo.

As inscrições para o reality show já estão abertas e podem ser feitas até 22 de abril no site oficial do programa.

O agro está no prato

Como parte da programação do CNMA, o Prato Brasil pretende despertar a atenção do brasileiro para a origem da comida que chega à sua mesa e, ao mesmo tempo, reverberar a riqueza dos nossos alimentos para fora do Brasil, uma vez que o tema do Congresso de 2024 é “Mulher Agro Brasileira: Voz para o Mundo”.

Para Marcilio, o ponto prático mais importante do reality é o uso dos ingredientes regionais nas receitas. “Cada prato típico conta uma história, reflete a diversidade cultural e nos conecta às nossas raízes. Ao promover essa valorização, queremos não apenas inspirar paladares, mas também fortalecer a economia local e incentivar a sustentabilidade”, acrescenta.

Da esquerda para a direita, Alexandre Marcílio, José Luiz Tejon (Curador do CNMA) e Renata Camargo. (Transamerica Expo Center./Divulgação)

Maior congresso global de mulheres do agronegócio

A 9ª edição do Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio (CNMA) acontece nos dias 23 e 24 de outubro no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Com o tema, "Mulher Agro Brasileira: Voz para o Mundo", o congresso busca ampliar a visão global sobre o agronegócio brasileiro, destacando o papel crucial das mulheres no setor.

Além do reality show Prato Brasil, a programação do evento contará com a presença de grandes nomes e instituições do agro, com o 7º Prêmio Mulheres do Agro, um hub dedicado a conteúdos técnicos e científicos e ainda 3 arenas para apresentação de cases de sucesso, mini talks e muito mais.

A expectativa deste ano é reunir 3.600 congressistas, novo recorde de público, que deve ser impulsionado com a participação de mulheres que irão torcer por suas regiões e representantes no concurso culinário.

As inscrições para o Congresso podem ser realizadas no link.