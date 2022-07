Banco digital Letsbank firma parceria com a MarketUP, de ERP para PMEs

Empresários de diferentes setores têm visto seus sistemas de gestão como verdadeiros parceiros de negócios. Afinal, esses softwares contribuem para a agilidade e eficiência nas empresas.

Neste contexto, bancos digitais B2B saem na frente. Um exemplo é o Letsbank, banco 100% focado em micro, pequenas e médias empresas, e que acabou de ampliar uma parceria com a MarketUP, desenvolvedora de softwares para gestão empresarial e venda para PMEs.

A parceria vai oferecer aos mais de 130.000 empreendedores que utilizam o sistema da MarketUP soluções financeiras integradas ao ERP, que vão desde uma Conta Corrente PJ gratuita a linhas de crédito exclusivas.

“Agora, todos os empreendedores que utilizam o sistema da MarketUP podem ter uma Conta Corrente PJ digital gratuita MarketUP Banking, com serviços integrados dentro do ERP, muito mais comodidade e redução de custo”, diz Marcelo Bella, CEO do Letsbank.

Segundo a MarketUP, o Letsbank foi o escolhido como parceiro nessa missão pois possui uma solução completa de serviços bancários, com a robustez de um banco e a agilidade de uma startup.

“Vamos ofertar produtos transacionais e de crédito, que somente são possíveis com um banco 100% tecnológico”, diz Rodrigo Moreno, sócio e diretor comercial da MarketUP.

Processos ágeis

Com essa parceria, todos os clientes vão contar com uma Conta Corrente PJ digital com funcionalidades integradas ao ERP como: recebimento via PIX QR Code gratuito, cartões, emissão de boletos personalizados, transferências por PIX, TED e TEF, pagamentos com leitor de código de barras, extrato de conta e comprovantes, linha de crédito sem garantias e antecipação de recebíveis de cartão.

