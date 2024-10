Guarda Revolucionária do Irã ameaça Israel com 'ataques demolidores' se responder a seus mísseis

1/16 Pessoas se abrigam atrás de veículos sob uma ponte ao lado de uma rodovia em Tel Aviv, em 1º de outubro de 2024. Sirenes de ataque aéreo soaram no centro de Israel em 1º de outubro, informou o exército, um dia após o início das operações terrestres no sul do Líbano, visando posições do Hezbollah. (Pessoas se abrigam atrás de veículos sob uma ponte ao lado de uma rodovia em Tel Aviv, em 1º de outubro de 2024. Sirenes de ataque aéreo soaram no centro de Israel em 1º de outubro, informou o exército, um dia após o início das operações terrestres no sul do Líbano, visando posições do Hezbollah.)

4/16 People take cover behind vehicles under a bridge along the side of a highway in Tel Aviv on October 1, 2024. Air raid sirens sounded in central Israel on October 1, the military said, a day after the army launched ground operations into southern Lebanon targeting Hezbollah positions. "Sirens sounded in central Israel," the military said, without providing details of the areas that were affected. (Photo by Jack GUEZ / AFP)

6/16 Míssil sendo interceptados por sistema de defesa em Tel Aviv, na noite de 1º de outubro

9/16 Mísseis sendo interceptados com o skyline de Tel Aviv, em Israel.

