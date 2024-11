Banco Carrefour comemora 35 anos de inovação financeira no Brasil

2024 é um ano especial para o Banco Carrefour no Brasil. A unidade financeira do conglomerado francês de varejo comemora 35 anos de atuação no país, reforçando uma trajetória que acompanhou as diversas transformações do mercado financeiro nas últimas décadas.

“O Grupo Carrefour chegou ao Brasil em 1975, quando inaugurou o seu primeiro hipermercado por aqui. Já o Banco Carrefour veio em 1989, com o Carrefour Private Label, que já tinha como objetivo trazer soluções financeiras inovadoras para os clientes e ajudar a população no seu dia a dia”, explica Felipe Gomes, CEO do Banco Carrefour.

De fato, a jornada do Banco Carrefour está atrelada à inovação desde o início com o lançamento do Cartão Carrefour, marco importante para o setor por ser o primeiro grupo varejista a lançar um cartão com chip, com o objetivo de proporcionar mais segurança e praticidade aos clientes.

A empresa também evoluiu para se transformar em um banco completo, tornando-se o único banco próprio operado por um varejista no país e oferecendo uma grande variedade de soluções financeiras personalizadas para milhões de brasileiros, incluindo empréstimos, seguros e mais.

Expansão estratégica

A consolidação do Banco Carrefour como um grande player financeiro é fruto de um avanço estratégico no mercado nacional. Ao longo dos anos, a companhia apostou em parcerias e na ampliação de seu portfólio a fim de atender cada vez mais pessoas e segmentos.

A emissão de um cartão private label foi só o início da história. A partir dos anos 2000, passou a investir em soluções de seguros para diferentes momentos da vida dos clientes, contando com parcerias importantes com a Cetelem, o HSBC,a Cardif e a Zurich.

Em paralelo, o segmento de cartões continuou crescente. Atualmente, a organização é o sexto maior emissor de cartão de crédito no Brasil, segundo relatório da CardMonitor, especialmente após a integração com as operações do Atacadão e Sam’s Club.

“Em 2007, com a aquisição do Atacadão, o Grupo Carrefour ampliou sua atuação no mercado nacional. Em 2008, passamos a oferecer cartões com as bandeiras Visa e Mastercard. E em 2012, realizamos uma parceria com o Itaú Unibanco, que foi um marco fundamental nessa jornada”, relembra Gomes.

A parceria com o Itaú trouxe uma expertise extra para o Banco Carrefour, o que permitiu à empresa expandir seus negócios e oferecer soluções financeiras ainda mais inovadoras, personalizadas e que procuram auxiliar na inclusão financeira por meio do crédito, dentro e fora do Grupo Carrefour Brasil.

Um ecossistema integrado com foco no cliente

O fato de ser parte dos negócios do Grupo Carrefour Brasil possibilitou ao Banco desenvolver uma estratégia integrada que funciona como um diferencial competitivo, permitindo que o Banco Carrefour atenda às necessidades de cada cliente que usufrui de suas bandeiras. Esse ecossistema integrado, que coloca o cliente no centro das ações, também contribuiu para que a organização criasse uma trajetória de relacionamentos duradouros e potencializasse cada vez mais a experiência do cliente e os produtos financeiros de varejo, permitindo que os consumidores explorem as vantagens dos cartões de forma transversal.

"A ideia é que o nosso cliente sempre consiga resolver a necessidade dele dentro do Grupo. Se ele precisa comprar alimentos, remédios, um eletrodoméstico, colocar gasolina ou até mesmo adquirir algo mais exclusivo, como oferece o Sam’s Club, tudo ele consegue fazer com a gente" Felipe Gomes, CEO do Banco Carrefour.

Ao todo, são mais de 6 milhões de clientes dos cartões Carrefour, Atacadão e Sam's Club que, independentemente do cartão utilizado, agora têm acesso a benefícios exclusivos e descontos em qualquer uma das bandeiras da companhia. O que não era possível anteriormente, já que as vantagens eram exclusivamente de cada cartão.

O conceito de transversalidade, inclusive, tem sido trabalhado pela empresa ao longo de 2024, a fim de reforçar o compromisso aos avanços nos hábitos de consumo e nas formas de pagamento, tornando os cartões cada vez mais essenciais no cotidiano dos brasileiros e consolidando-os como os principais meios de pagamento para a compra, desde itens básicos do dia a dia até compras de maior valor agregado.

Antes de implementar o conceito em todo o país, o banco realizou um projeto piloto em Pernambuco para entender como o consumidor reagiria a essa novidade. Como resultado, a quantidade de consumidores que usaram os três formatos aumentou em 79%, enquanto o gasto médio aumentou em dois dígitos, demonstrando que o benefício faz sentido para nossos clientes e o potencial das bandeiras de se tornarem a principal forma de pagamento dos consumidores.

+ de 6 milhões de clientes dos cartões Carrefour, Atacadão ou Sam's Club podem desfrutar dos benefícios exclusivos e descontos em qualquer uma das bandeiras da companhia, hoje com mais de 1.000 lojas em todo o país

Investimento em inovação digital

Pioneiro na adoção de novas tecnologias para oferecer serviços financeiros digitais e personalizados, o Banco Carrefour investe continuamente em inovação para proporcionar aos seus clientes uma experiência cada vez mais moderna e eficiente. Segundo a companhia, só nos últimos 12 meses a empresa investiu cerca de R$ 250 milhões em tecnologias digitais.

“Fomos um dos primeiros players do Brasil a iniciar a digitalização, em 2015, disponibilizando recursos de biometria para os nossos clientes. A partir de então, fomos nos transformando cada vez mais em um banco digital. Hoje, por exemplo, 98% de nossos clientes que usam o canal no WhatsApp resolvem totalmente suas questões pelo app, sem precisar efetivamente falar com um atendente. Isso porque modernizamos muito o nosso atendimento com chatbots ao perceber que as pessoas querem resolver tudo por ali mesmo”, explica o executivo.

Perspectivas para o futuro

Segundo o CEO, os próximos anos prometem ser ainda mais desafiadores e, ao mesmo tempo, promissores. A instituição continuará investindo em tecnologia, inovação e na experiência do cliente para se manter à frente do mercado e oferecer soluções financeiras cada vez mais completas e personalizadas.

“O Banco vai ser cada vez mais importante na vida financeira dos clientes do Grupo Carrefour, com soluções cada vez mais amplas, incluindo produtos B2B, tudo para consolidar ainda mais o nosso ecossistema integrado. Seremos ainda mais múltiplos e ainda mais digitais”, finaliza.