Banco Carrefour busca startups em programa de inovação; saiba como participar

O Banco Carrefour, braço financeiro do Grupo Carrefour, está com inscrições abertas para mais uma edição do Startup Jam, iniciativa que faz parte de seu programa de inovação aberta. A proposta é encontrar e estabelecer parcerias com startups capazes de criar soluções que possam colaborar com problemas e inovações dentro do próprio Grupo.

Para esta edição, o Startup Jam busca startups das áreas de recursos humanos e property, unidade de negócios e gestão imobiliária do Grupo Carrefour. Para essas empresas, o Banco pretende financiar provas de conceito com o objetivo de identificar as melhores oportunidades de negócio e tirá-las do papel. O programa é uma parceria entre o Banco Carrefour e a Kyvo Design-Driven Innovation, plataforma brasileira de inovação que já acelerou mais de 120 startups.

“Um de nossos pilares é criar novas conexões e oportunidades no setor de inovação, e com o Startup Jam será possível, além de oferecer suporte para o crescimento dessas empresas, a possibilidade de lidarmos e resolvermos grandes desafios internos”, diz Naiara Corrêa, líder de inovação do Banco Carrefour.

Quem pode participar

Podem participar startups de recursos humanos — as HRtechs — que tenham alguma solução dedicada à melhoria de processos de gerenciamento e integração de informações de funcionários. Como exemplo, o Banco cita empresas que desenvolvam relatórios, dashboards e envio de alertas automatizados sobre inconsistências ou para atualização de dados, além de gerenciamento de organogramas.

Já em Property, a busca é por startups de gerenciamento e agilidade dos fluxos de trabalho de olho em maior produtividade na comercialização dos espaços imobiliários. Além disso, outro foco é o de empresas que conectem startups e negócios com inovações tecnológicas ou sociais, e gerem fluxo de consumidores para as galerias, estimulando compras nas lojas físicas e no e-commerce de forma recorrente.

“Estamos buscando cada vez mais digitalizar e agilizar nossos processos aqui no Carrefour Property, além de buscar iniciativas inovadoras que contribuam para a gestão imobiliária e geração de novos negócios nas Galerias e Shoppings do Grupo Carrefour Brasil. Este programa com certeza vai nos ajudar a alcançar esses objetivos”, explica Patrícia Lima, gerente comercial do Carrefour Property.

Como se inscrever

As startups podem consultar o regulamento necessário para participação e se inscrever, até o dia 23 de outubro, pelos links: