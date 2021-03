Disparada do e-commerce leva B2W ao lucro de R$ 15,6 milhões no 4º trimestre

A B2W teve um salto em suas principais linhas de resultados no quarto trimestre, enquanto seguiu se beneficiando do salto do comércio eletrônico no Brasil, na esteira das restrições ao comércio físico tomadas durante a pandemia.

A companhia controlada pela Lojas Americanas informou nesta quinta-feira que suas vendas totais (GMV) somaram 9,18 bilhões de reais de outubro a dezembro, crescimento de 38,2% contra um ano antes, impulsionando a receita líquida em 50%, para 3,33 bilhões de reais.

Na mesma linha, o resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 385,7 milhões de reais de outubro a dezembro, crescimento de 51,7% ano a ano, em linha com a previsão média de analistas consultados pela Refinitiv, de 386,2 milhões.

O resultado veio alguns dias depois do Mercado Livre divulgar GMV de 6,6 bilhões de dólares para o quarto trmestre, alta anual de 69,6% em dólar e 109,7% em moeda constante.

No fim de 2020, a B2W, que é dona de sites como Americanas.com e Submarino, tinha uma base de clientes ativos de 21,4 milhões, 5,4 milhões a mais do que um ano antes, com várias iniciativas para ampliar a prateleira de produtos e criar mais recorrência, incluindo com a compra do Supermercado Now.

A B2W, que recentemente anunciou plano para possível combinação operacional de negócios com a Americanas, teve lucro líquido de 15,6 milhões de reais no quarto trimestre, ante prejuízo de 22,3 milhões um ano antes.

A empresa informou ainda que teve aceleração de 83% nas vendas em janeiro e de 90% em fevereiro deste ano, com impulso da forte performance do marketplace.