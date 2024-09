B2gether simplifica transações cambiais e ajuda empresas a reduzirem custos

A ampla experiência no mercado de câmbio levou os sócios-fundadores da B2Gether, Janaina Assis e Diego Zia, a identificarem uma lacuna no atendimento oferecido por bancos tradicionais, que se mostravam conservadores e distantes das reais necessidades dos clientes.

Empresas importadoras e exportadoras, facilitadoras de pagamentos e negócios digitais que precisam fazer ou receber transferências internacionais com mais agilidade e menos custos, por exemplo, enfrentam dificuldades históricas nos trâmites cambiais.

Para quebrar esse ciclo e disponibilizar um serviço menos burocrático e mais personalizado, a empresa surgiu há três anos oferecendo serviços de câmbio para empresas que atuam no comércio exterior (importação e exportação).

Na prática, a fintech atua como uma intermediadora de operações de câmbio, conectando seus clientes a uma rede de bancos parceiros selecionados por oferecerem taxas mais competitivas e condições favoráveis ao comércio exterior.

Um negócio em expansão

Com um faturamento de R$ 17,9 milhões em 2023 e reconhecida pelo Ranking EXAME Negócios em Expansão 2024 como uma das empresas que mais crescem no Brasil no segmento Serviços Financeiros, a B2Gether movimentou, nos últimos três anos, R$ 12,7 bilhões em operações cambiais.

“Nosso trabalho consiste em entender as necessidades do cliente, o mercado em que ele atua, oferecer consultoria personalizada e realizar a intermediação completa das transferências internacionais”, explica Janaina.

O que a B2Gether faz?

Diferentemente dos grandes bancos, que frequentemente aplicam spreads cambiais altos sobre o valor das operações, a B2Gether opera de maneira mais enxuta e ágil, permitindo a redução desses custos.

“Imagine uma empresa que realiza uma operação de US$ 10 milhões, pagando uma taxa de 3% em um banco. Quando conseguimos, por exemplo, reduzir essa taxa para 1%, isso faz muita diferença", afirma Zia.

Essa vantagem é possível porque o grande volume de transações da empresa possibilita a negociação de melhores condições com os bancos, diminuindo o spread cambial e, consequentemente, os custos para seus clientes.

“Se uma empresa decidisse operar por conta própria US$ 1 milhão com uma instituição financeira, enfrentaria taxas-padrão para operações individuais. No entanto, ao se associar à B2Gether, a operação se integra a um volume muito maior — aproximadamente US$ 300 milhões mensais em operações de câmbio realizadas pela companhia”, explica o executivo.

Além disso, a B2Gether é uma empresa registrada no Banco Central como correspondente em operações de câmbio, além de ser membro da Associação Brasileira de Câmbio (Abracam), assim como da Câmara de Comércio Brasil-Califórnia. Isso facilita transações entre Brasil, Estados Unidos e outros países, atraindo empresas que operam em várias jurisdições.

Consultoria cambial gratuita



Para empresas que precisam fazer ou receber pagamentos internacionais, a companhia oferece consultoria cambial gratuita. Neste serviço, cada cliente recebe suporte completo na estruturação dos fluxos financeiros internacionais, o que inclui economizar em taxas, agilizar a aprovação da documentação pelo banco e reduzir o tempo gasto com burocracia.

Janaina destaca que o processo também garante que as soluções sejam eficientes e ajustadas às necessidades específicas de cada empresa, permitindo que a intermediadora atue como uma extensão do departamento financeiro das empresas.

“Por exemplo, quando um importador nos procura para realizar o pagamento de um lote de mercadorias a um fornecedor estrangeiro, nós elaboramos um fluxo financeiro e o acompanhamos em todo o processo, de forma gratuita. Informamos os documentos necessários e verificamos qual banco parceiro oferece a melhor estrutura para a operação” explica a executiva.

Esse serviço é essencial para que as empresas compreendam as nuances do mercado internacional, lidem com o câmbio de forma mais estratégica, e obtenham vantagens competitivas para seguir em plena expansão.