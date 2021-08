Avenue Securities recebe aporte de R$ 150 milhões liderado pelo SoftBank

A Avenue Securities, corretora com foco em brasileiros que querem investir em bolsa nos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira que recebeu um aporte de 150 milhões de reais liderada pelo SoftBank e participação do fundo Igah Ventures.

A empresa, que afirma ter cerca de 300 mil clientes e mais de 1 bilhão de dólares em ativos sob gestão, oferece corretagem gratuita e serviço pago premium.

A Avenue detalhou em comunicado que usará os recursos da captação para diversificar seu portfólio de produtos, investir em tecnologia e ampliar seu quadro de funcionários, hoje 170.

Omie

A plataforma de gestão (ERP) focada em micro, pequenas e médias empresas Omie também anunciou nesta terça-feira que recebeu uma rodada de investimento de 580 milhões de reais liderada pelo SoftBank. A rodada foi seguida pelos fundos Riverwood e Dynamo, Velt, Bogari Capital, Hix Capital e Brasil Capital. Sem dar detalhes, Marcelo Lombardo, presidente e fundador, disse que a transação coloca a Omie perto de se tornar um unicórnio, startups com avaliação de pelo menos 1 bilhão de dólares.

Fundada em 2013, a brasileira Omie tem 950 funcionários, 70 mil clientes. A empresa vinha vendendo seu serviço integrado de gestão e produtos financeiros para empresas com faturamento médio ao redor de 10 milhões de reais por ano. Com a pandemia, passou a buscar clientes com faturamento de até 200 milhões de reais, nas bordas de mercado atendido por gigantes como a alemã SAP.

