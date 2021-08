Brasil deve ganhar 100 mil novos milionários até 2025, aponta relatório

O número de brasileiros com patrimônio de mais de 1 milhão de dólares pode chegar a 481.000 em 2025, crescimento de 29% em relação a 2020 (373.000), mostram estimativas da consultoria britânica Newmark, em relatório. Os super-ricos, com patrimônio de mais de 30 milhões de dólares, devem crescer 23% até 2025 no País e chegar a pouco mais de 6.000 pessoas.

Para chegar a essas estimativas, um time de engenheiros da consultoria criou um modelo que estima a população de milionários com base em informações passadas por mais de 600 fontes pelo mundo, incluindo áreas de private dos bancos, family offices e consultores. O levantamento considera o patrimônio líquido incluindo a principal residência (mais valiosa).

"A vacinação é um sinal positivo e que marca o início de um novo ciclo econômico em um mundo pós-pandêmico. A projeção para 2021 é que a população com mais de 1 milhão de dólares continue crescendo", disse Mariana Hanania, diretora de pesquisa e inteligência de mercado da Newmark.

O crescimento dos ricos e super-ricos será ainda maior na China. O estudo sugere um impressionante aumento de 56% até 2025, atingindo a marca de 9 milhões de pessoas com mais de 1 milhão de dólares. Os super-ricos na China devem superar pela primeira vez a marca de 100.000 pessoas até 2025. Nos Estados Unidos, o número de super-ricos estará em 223.955 em 2025.

Dados do levantamento mostram, porém, que o número de pessoas com mais de 1 milhão de dólares encolheu no Brasil durante a pandemia. Segundo Hanania, isso pode ter a ver com o fato de o real ter desvalorizado frente ao dólar — o critério de corte da pesquisa, afinal, é em moeda americana. E também ajuda a entender a preferência pelas compra de produtos de luxo em reais.

"A variação cambial em 2019 ficou entre 3,98 e 4,26 reais, enquanto no intervalo da pesquisa em 2020, o dólar variou em mais de 5,28 e 5,78 reais", disse ela, acrescentando que a flutuação da moeda também provoca baixas no número de milionários, especialmente na Rússia. "A pandemia também foi citada como o principal motivo para as quedas."

