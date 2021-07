Assaí tem alta de 62% no lucro do 2º trimestre

A rede de atacarejo Assaí teve alta de 62% no lucro líquido do segundo trimestre ante mesmo período de 2020, para 305 milhões de reais, informou a companhia nesta terça-feira.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de 793 milhões de reais, crescimento de 33% na comparação anual.

A companhia, controlada pelo francês Casino, inaugurou no trimestre três lojas, ampliando a base total no país para 187 unidades. A empresa afirmou que tem mais 25 novas lojas em fase de obras em 14 Estados, mantendo o plano de expansão deste ano, que envolve 25 a 28 aberturas. Nos últimos 12 meses, 19 lojas da bandeira foram abertas pelo país.

A receita líquida disparou 22%, para cerca de 10 bilhões de reais, com a margem bruta subindo 0,9 ponto percentual, a 17,1%.

O desempenho foi obtido com um crescimento das vendas mesmas lojas 9,2% no período, apesar de restrições provocadas por medidas de isolamento social ao longo do trimestre.