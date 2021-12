Apple paga bônus surpresa de até US$ 180 mil para engenheiros

Mark Gurman, da Bloomberg

A Apple concedeu bônus de ações significativos e atípicos para alguns engenheiros na tentativa de reter talentos que poderiam ser perdidos para rivais de tecnologia, como a Meta Platforms, proprietária do Facebook.

Na semana passada, a empresa informou a alguns engenheiros de design de silício, hardware e grupos selecionados de software e operações sobre os bônus fora de temporada, que estão sendo emitidos como ações restritas, segundo pessoas com conhecimento do assunto. As ações são adquiridas ao longo de quatro anos, um incentivo para permanecer na fabricante do iPhone.

Os bônus, que surpreenderam os contemplados, variaram de cerca de US$ 50 mil a US$ 180 mil em alguns casos. Muitos dos engenheiros receberam aproximadamente US$ 80 mil, US$ 100 mil ou US$ 120 mil em ações, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas. O bônus foi apresentado pelos gerentes como recompensa para funcionários com bom desempenho.

Um representante da empresa com sede em Cupertino, Califórnia, não quis comentar.

A Apple trava uma batalha de talentos com empresas no Vale do Silício e de outros segmentos, e a Meta emerge como uma ameaça particular. A Meta contratou cerca de 100 engenheiros da Apple nos últimos meses, mas não tem sido uma via de mão única: a Apple também atraiu profissionais de peso da Meta.

As duas empresas devem se tornar grandes rivais no segmento de aparelhos de realidade virtual e aumentada além de smartwatches, e ambas planejam grandes lançamentos de hardware nos próximos dois anos.

Os prêmios não fazem parte dos pacotes de remuneração regulares da Apple, que incluem um salário base, ações e bônus em dinheiro. A Apple às vezes concede bônus extras em dinheiro aos funcionários, mas as ações oferecidas agora foram atípicas e inesperadas, disseram as fontes. As ações foram concedidas a cerca de 10% a 20% dos engenheiros nas divisões correspondentes.