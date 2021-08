Após prejuízo de US$ 4,6 bi, AT&T vende Sky Brasil para grupo argentino

O conglomerado argentino Werthein comprou a totalidade do grupo Vrio, subsidiária da AT&T, que controla as empresas SKY e DirectTV e conta com mais de 10 milhões de clientes na América Latina. Apesar do valor da venda não ter sido divulgado, a Vrio tem um prejuízo de US$ 4,6 bilhões que deverá ser assumido pelo grupo comprador, segundo informações do Tecnoblog.

Segundo o Business Bureau, a América Latina possui hoje 66 milhões de assinantes de TV paga, sendo que 18% correspondem ao grupo Televisa, 18% pertencem a América Movil (NET/Claro), outros 15% pertencem a DirecTV, 6% são da Telefônica e os últimos 5% são do grupo Clarináramos. Com o investimento, a AT&T, maior operadora de telecomunicações dos Estados Unidos, planeja ir além dos conteúdos televisivos, fortalecendo também os conteúdos de streaming da DirectTV.

Para o especialista Mário Finamore, a estratégia de conversão é positiva. “Isso desmobilizará a conversão de toda a oferta de streaming em um só lugar, facilitando o acesso, já que hoje, fica cada vez mais difícil encontrar conteúdos para assistir, já que a maior parte está dividida em incontáveis aplicativos, dificultando a navegação e a escolha do conteúdo.” – destaca o fundador da TV News, que possui hoje 85 retransmissoras com sinal em 12 capitais e presença em 14 estados do Brasil.