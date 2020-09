Andrea Rolim é a primeira mulher na presidência da Kimberly-Clark Brasil

A Kimberly-Clark Brasil, multinacional americana do segmento de higiene pessoal, anuncia Andrea Rolim como nova líder da operação brasileira da companhia. A executiva assume a presidência e atua no escritório da empresa em São Paulo, onde responderá diretamente para Sérgio Cruz, presidente da Kimberly-Clark na América Latina.

A executiva, primeira mulher no cargo, tem o desafio de dar continuidade aos projetos e estratégias de crescimento da Kimberly-Clark no país, por meio de suas marcas sinônimos de categoria: Huggies, Neve, Kleenex, Scott, Intimus e Plenitud.

“É com muita alegria que celebramos a chegada da Andrea ao nosso board. Este é um passo muito importante para a Kimberly-Clark no Brasil ao ter no comando, uma mulher inspiradora, com muita bagagem e conhecimento. A presença dela ao time será fundamental para manter a nossa operação local como uma das mais estratégicas em esfera global, além de se tornar uma grande fonte de inspiração para construirmos futuras lideranças na companhia”, diz Cruz.

Segundo a companhia, com mais de 25 anos de experiência na indústria, Rolim executa estratégias que fortalecem o crescimento da receita e tem ampla expertise em liderança multifuncional, estratégia, desenvolvimento de plano comercial e execução (marketing, finanças e vendas), gerenciamento de P&L e redesenho organizacional.

A executiva iniciou sua carreira na Unilever, onde esteve por 17 anos e ganhou ampla experiência em gestão de negócios e liderança. Depois atuou no Grupo Pão de Açúcar e na YUM Brands BR. Por fim, a executiva foi CEO da Divisão de Healthcare da GSK no Brasil onde foi responsável por liderar a recuperação da operação brasileira e construir um crescimento sustentável, sendo eleita em 2018, como a general manager global.