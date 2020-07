American Airlines pode demitir até 25 mil funcionários até final do ano

A American Airlines está enviando 25 mil avisos de potenciais suspensões de contratos de trabalho, segundo memorando divulgado nesta quarta-feira, preparando os funcionários para demissões maciças no fim do ano.

A American, que tinha mais de 130 mil funcionários em 2019, já tinha alertado que as suspensões de contratos seriam difíceis de serem evitadas uma vez que as medidas de isolamento social continuam atingindo a demanda por voos.

Os termos de um pacote de ajuda de 25 bilhões de dólares concedido pelo Congresso dos EUA em março impedem que as companhias aéreas demitam funcionários antes de outubro. As empresas também precisam avisar com 60 dias de antecedência sobre demissões em massa que pretendem realizar.

Para cortar custos antes de outubro e evitar as demissões, as companhias aéreas dos EUA têm promovido pacotes de demissão voluntária entre os funcionários. O memorando da American, obtido pela Reuters, oferece tais pacotes.

A Delta Air Lines afirmou nesta semana que acredita que poderá evitar suspensões de contratos depois que cerca de 17 mil funcionários aceitaram pacotes de saída voluntária.

Já a United Airlines enviou 36 mil avisos de suspensão de contratos, volume que representa cerca de 45% de seus funcionários.