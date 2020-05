Ambev faz parceria para ajudar Biscoito Globo e lucro vai para ambulantes

A Antarctica anunciou uma parceria para ajudar o Biscoito Globo, ícone do Rio de Janeiro, a alavancar sua produção. Com a interdição das praias, a empresa do grupo Ambev resolveu comprar lotes do produto e vendê-los na plataforma Zé Delivery, com todo o lucro revertido para os ambulantes.

“Um ícone carioca como o Biscoito Globo precisa ser valorizado. Também esperamos contribuir para complemento de renda dos ambulantes, que perderam parte do seu sustento”, afirma Pedro Araújo, gerente de marketing da Ambev Rio de Janeiro, em nota.

Com as praias interditadas em virtude da covid-19, a fábrica do biscoito teve sua produção reduzida nos últimos meses

“Não chegamos a parar totalmente nossa produção, mas tivemos uma redução, que também tem por objetivo resguardar todos os nossos funcionários, que se mantêm empregados e recebendo em dia”, diz Francisco Torrão, sócio do Biscoito Globo. “Esse apoio de Antarctica vai nos ajudar e a todos os cariocas”, complementa.

A partir desta terça-feira, 26, os pacotes de Biscoito Globo individuais e em kits promocionais com a cerveja Antarctica serão vendidos pelo aplicativo de entregas de bebidas Zé Delivery em diversos pontos da capital.

O biscoito terá valor de venda unitária de 2 reais e as pessoas também poderão comprar um kit com 3 pacotes e 6 latas de cerveja.

A Ambev informa que tanto o valor do lucro do biscoito quanto da Antarctica serão doados aos ambulantes, que receberão o crédito via aplicativo Ame Digital, que tem o cadastro dos autônomos das praias cariocas e que desde janeiro vêm realizando vendas pela plataforma.