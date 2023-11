Aluguéis atrasados? Conheça a startup que quer resolver esse problema e recebeu R$ 1,5 milhão

A palavra “aluguel” carrega conotação negativa e é associada a diversos problemas enfrentados por proprietários, inquilinos e corretores. Em especial, atrasos e as dificuldades com a burocracias para a locação, duas dores que a Mell.ro pretende equacionar.

A startup foi fundada em Curitiba, no Paraná, e está em operação há 10 meses. Agora, anuncia uma rodada pré-seed de R$ 1,5 milhão, investimento que combinou recursos em capital financeiro e em “media for equity”, modalidade que garante exposição em veículos de comunicação em troca de participação no negócio.

Entre os investidores, estão o fundo Levain Ventures, um grupo de ex-gestores do QuintoAndar, e a Quintal Ventures, do grupo de comunicação Ric, do Paraná. Pelo acordo, os canais da rede exibirão conteúdos em mídias como rádio e TV, além de campanhas digitais com influenciadores.

Como funciona o modelo de negócio da Mell.ro?

A Mell.ro atua como uma fintech com uma plataforma para o aluguel residencial. Lá, proprietários e pequenos corretores podem oferecer imóveis e ter acesso a soluções que vão de anúncios para exposição das casas e apartamentos a uma esteira de recursos formais, como vistorias, contratos e análise financeira dos inquilinos para acelerar os processos de locação.

Cofundador e CEO, o desenvolvedor Osni Passos chegou ao modelo anos após passar por uma experiência ruim em 2012. Ao mudar de Joinville, em Santa Catarina, para Curitiba, no Paraná, o profissional não conseguiu alugar um imóvel por não ter fiador no novo município e ficou morando com a esposa em um hotel por quase dois anos. Por outro lado, em seu estado natal, encontrou dificuldades para alugar a sua casa.

A história ficou ecoando ao longo dos anos na sua mente, e a startup começou a ganhar forma em meio à pandemia de Covid-19. Neste processo, a Mell.ro recebeu cerca de 3 milhões em investimentos e entrou em operação no início deste ano. A empreitada tem como sócias Wanessa Rengel, head de cultura organizacional, e Natalia Brotto, chief legal officer.

O principal apelo do negócio está na garantia do aluguel ao proprietário dos imóveis mesmo que o inquilino não realize o pagamento, uma conhecida dor de cabeça do mercado imobiliário. Para fazer isso, a startup usa capital próprio e pode recorrer a securitizadoras parceiras.

Como a startup pretende avançar no mercado

Nesse pouco tempo de vida, a plataforma reúne mais de 2.300 imóveis e fechou a locação de 412, distribuídos principalmente pelas regiões sul, sudeste e nordeste do país. Com a entrada dos novos recursos, a startup vai reforçar a estratégia de marketing digital para atrair novos proprietários e corretores e ampliar o time de consultores, responsáveis por difundir as informações sobre os benefícios da ferramenta.

"Hoje, nós temos mais leads do que conseguimos lidar e sabemos como aumentar essa quantidade de leads, só que a gente não tem capacidade de atender. Então, o investimento é exatamente para isso", afirma Passos. Com o novo impulso financeiro, a startup projeta um crescimento mensal contínuo de 20% a partir deste mês e a expectativa é de encerrar o ano com faturamento de R$ 470 mil.

Para incrementar as receitas, a startup trabalha ainda na criação de produtos como a antecipação de recebíveis de aluguel para os proprietários, e de comissões, para os corretores. A movimentação deve ser acompanhada pelo desenvolvimento de uma estrutura de securitização própria para apoiar as soluções.