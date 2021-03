Alexandre Carreteiro assume a presidência da área de alimentos da PepsiCo Brasil

A empresa de alimentos e bebidas PepsiCo anunciou um novo presidente para o setor de alimentos no Brasil. Alexandre Carreteiro assume o cargo nesta segunda da-feira, 1, buscando expandir a agenda de diversidade, fortalecimento da cadeia de valor, geração de impacto na sociedade e meio ambiente e incentivo à inovação em produtos e processos.

Brasileiro, Alexandre tem uma carreira de mais de duas décadas em empresas de bens de consumo e alimentos e bebidas, em mercados distintos que incluem Brasil, Caribe, Europa, Ásia e América do Norte. Sua experiência anterior foi na Nestlé, como Vice Presidente Regional para América do Norte e representante CEO na Zona Américas nesta região.

"Em um ano que confiamos na consolidação da retomada após os grandes desafios que vencemos juntos em 2020, anunciamos hoje a chegada no novo Presidente da PepsiCo Brasil Alimentos, um importantíssimo mercado para a empresa e o qual nos orgulhamos pela história que temos construído ao longo desses quase 70 anos com os mais de 12 mil funcionários e funcionárias", diz Paula Santilli, CEO da PepsiCo América Latina.

"É com muito entusiasmo que me uno à PepsiCo Alimentos, no Brasil, minha terra natal e um mercado altamente estratégico para a companhia na América Latina e globalmente. Motiva-me saber que os valores e cultura da empresa se convergem aos meus e que ingressarei em um ambiente com colaboradores apaixonados, comprometidos e prontos para abraçar essa nova fase da jornada de crescimento e desenvolvimento sustentável da companhia", afirma Alexandre Carreteiro.

Formado em Administração de Empresas pela Temple University, Filadélfia, Alexandre Carreteiro tem MBA Executivo pelo IESE Business School, na Espanha, e participou do Programa de Desenvolvimento Executivo no IMD, Suíça. Tem, ainda, mestrado em Finanças pela Université Paris IX Dauphine.