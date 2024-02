Além da ex-professora: conheça os bilionários que estão abrindo mão de suas fortunas

Os estudantes americanos saem das universidades acumulando dívidas extensas. Esse era também o caso na Albert Einstein College of Medicine, no bairro do Bronx, em Nova York. Mas não mais. Graças a uma doação histórica de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões), de Ruth Gottesman, ex-professora e atual presidente do conselho da instituição, a instituição será gratuita para todos os estudantes

Conhecida por desenvolver ferramentas utilizadas para rastrear problemas de aprendizagem em crianças e por lançar um programa de alfabetização para adultos, Gottesman já fez outras doações para a instituição, ao lado do seu então marido, o bilionário-investidor David "Sandy" Gottesman.

Falecido em 2022, ele foi um dos primeiros acionistas da Berkshire Hathaway e amigo de Warren Buffett. Ruth Gottesman disse que os fundos para a doação bilionária vieram de seu marido. A contribuição anunciada agora, porém, é uma das maiores já registradas nos Estados Unidos a instituições de ensino.

A professora e bilionária não está sozinha. Cada vez mais pipocam notícias de bilionários doando suas fortunas - ou parte delas - a projetos sociais e em apoio ao meio ambiente.

Relembre alguns casos:

Yvon Chouinard, fundador da Patagonia

Um caso emblemático é de Yvon Chouinard, o fundador da marca de roupas esportivas Patagonia. Em 2022, ele doou, ao lado da sua família, toda a companhia, avaliada em US$ 3 bilhões, para ONGs de proteção ambiental, representadas pelas Holdfast Collective. Dono de uma rotina simples e sem usar sequer computador ou celular, Chouinard começou a marca após uma viagem para praticar escalada na Escócia, em 1973.

Ao contrário de outras companhias, a Patagonia trilhou um modelo de consumo consciente e de investir na fabricação de roupas para durar, longe do fast-fashion. Ao longo dos anos, promoveu até campanhas contra a corrida desenfreada pelo aumento do consumo, praticada em épocas como a Black Friday.

Ativista, Chouinard também se notabilizou por brigas judiciais com o governo americano, em causas de preservação ambiental.

O ex-bilionário da Duty Free

Ele passava longe dos preços do negócio que criou. Charles "Chuck" Feeney usava um relógio de 15 dólares, preço que não será encontrado nas lojas Duty Free, negócio que fundou em 1960.

O bilionário faleceu no final do ano passado, mas antes, em 2020, doou toda a sua fortuna, avaliada em US$ 8 bilhões. Desse total, US$ 3,6 bilhões foram direcionados para projetos de educação.

"Tive uma ideia que nunca me saiu da cabeça: a de que você deve usar sua riqueza para ajudar as pessoas", afirmou o filantropo. A decisão anunciada publicamente veio após anos de doações anônimas, quando preferia se manter reservado e não ter que explicar as motivações para fazer as contribuições.

O oráculo de Omaha

O megainvestidor Warren Buffett é o principal doador ao longo do tempo, com valor estimado em mais de 50 bilhões de dólares. Em 2023, o fundador da Berkshire Hathaway aparece na liderança como o maior doador do ano nos Estados Unidos. Entre os principais destinos dos recursos estão iniciativas para melhorar a saúde, redução da pobreza e educação.

Em 2006, o bilionário prometeu que doaria 99% de toda a sua fortuna e desde então vem fazendo transferências anuais. A Fundação Bill & Melinda Gates tem sido um destino frequente das contribuições do executivo, além das quatro instituições fundadas pelos seus três filhos e a sua falecida esposa.

Com 93 anos, Buffett tem uma fortuna estimada em US$ 134,8 bilhões, de acordo com a Forbes. Ou seja, precisa fazer ainda muita doação para cumprir a promessa.

Bill e Melinda Gates

Além do desejo individual, uma iniciativa que fomenta ao longo dos anos a doação de bilionários é a Giving Plegde, criada pelo ex-casal Bill e Melinda Gates e o amigo Warren Buffett há mais de 10 anos.

Bill e Melinda mantêm ainda uma fundação que já destinou cerca de US$ 7 bilhões em 20 anos para doações a programas ligados, principalmente, a questões econômicas, sanitárias e equidade de gênero.