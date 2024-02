Ex-professora doa R$ 5 bilhões e paga mensalidade de todos alunos de curso de medicina

A Albert Einstein College of Medicine, no bairro do Bronx, em Nova York, será gratuita para todos os estudantes, graças a uma doação histórica de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões), de Ruth Gottesman, ex-professora e atual presidente do conselho da instituição.

A doação é uma das maiores já registradas nos EUA para uma instituição de ensino. A professora ficou conhecida por desenvolver ferramentas utilizadas para rastrear problemas de aprendizagem em crianças e lançou um programa de alfabetização para adultos.

Gottesman, de 93 anos, e seu marido, o falecido bilionário-investidor David "Sandy" Gottesman, foram doadores de longa data da faculdade de medicina. Sandy Gottesman, que morreu em 2022 aos 96 anos, foi um dos primeiros acionistas da Berkshire Hathaway e amigo de Warren Buffett. Ruth Gottesman disse que os fundos para a doação bilionária vieram de seu marido.

A instituição disse que a doação vai tornar as carreiras na área da saúde acessíveis a mais estudantes, para os quais o custo da faculdade de medicina seria proibitivo.

A carga média de dívida nacional para estudantes de medicina que contraíram empréstimos foi de US$ 200.000 em 2023, segundo a Associação de Faculdades Médicas Americanas. Oitenta e quatro por cento desses estudantes pegaram emprestado pelo menos US$ 100.000.

A mensalidade do Einstein este ano é de quase US$ 60.000, e a escola recomenda que os alunos reservem pelo menos mais US$ 35.000 por ano para despesas com moradia, livros e outros. O programa tem duração de quatro anos.

"Essa doação revoluciona radicalmente nossa capacidade de continuar atraindo estudantes comprometidos com nossa missão, não apenas aqueles que podem pagar", disse o Dr. Yaron Tomer, diretor da escola de medicina, segundo informações do WSJ.

O Einstein disse que os alunos do quarto ano serão reembolsados pela mensalidade do semestre de primavera, e a partir de agosto, todos os alunos receberão mensalidades gratuitas.

Não é a primeira iniciativa para democratizar o acesso a faculdades de medicina nos EUA. A escola de medicina da Universidade de Nova York também cobre integralmente a mensalidade de todos os alunos, enquanto a Universidade de Columbia cobre o custo total de frequência para estudantes de medicina com necessidade financeira.

A doação de Gottesman também se diferencia por ter sido feita a uma faculdade em um dos bairros mais pobres de Nova York, enquanto a Universidade de Nova York e Columbia estão em regiões nobres da cidade.