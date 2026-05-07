A consultoria de recrutamento de executivos que dobrou a receita em um ano

Não é fácil encontrar bons líderes e, com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, empresas disputam um número limitado de profissionais preparados não só para liderar negócios, mas também para diferenciá-los em meio à concorrência.

Desde 2019, a Tailor vem atuando para contornar esse gargalo, priorizando o fit cultural nas contratações e uma abordagem que vai além dos processos tradicionais, muitas vezes considerados pouco eficientes e até superficiais.

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Bruno da Matta, Ana Miranda e Fernanda Nogueira são as mentes por trás da consultoria. Publicitário e diretor executivo na Tailor, Bruno tem cerca de 15 anos de experiência como headhunter e passou por multinacionais do setor antes de empreender.

Ana é economista e diretora administrativa e financeira, e Fernanda é formada em psicologia e atua como diretora de operações. Eles se conhecem há mais de uma década, por já terem trabalhado juntos, o que garantiu alinhamento de valores e sinergia de ideias que permitiram a abertura do negócio.

Além dos três fundadores, a empresa tem outros três sócios minoritários responsáveis por produtos específicos, também com formações diversas que vão de engenharia a direito, reforçando o caráter multidisciplinar do negócio.

A proposta da Tailor nasce de uma insatisfação ao modelo tradicional do setor de recrutamento, historicamente mais distante dos candidatos e focado em volume. A empresa se posiciona como uma boutique de capital humano, com atuação sob medida para cada cliente. O nome já traduz essa proposta, inspirado na ideia de tailor made, ou feito sob medida, em português.

Atualmente, a atuação da Tailor está dividida em dois pilares. O principal é o recrutamento de executivos, voltado à busca e seleção de profissionais para posições de alta liderança e gestão. "Realizamos um diagnóstico do cliente, analisando cultura, desafios, estratégia e escopo da posição antes de iniciar a busca", explica Da Matta.

A partir disso, constrói um perfil detalhado do executivo ideal e inicia um processo de hunting ativo. É importante ressaltar que, em vez de depender apenas do LinkedIn, a consultoria mapeia diretamente profissionais em empresas-alvo, estejam eles procurando novas oportunidades ou não.

Segundo Da Matta, esse processo envolve a identificação de vários potenciais candidatos, geralmente entre 80 e 100 nomes, que passam por uma jornada de avaliação. São pelo menos quatro etapas internas de entrevistas conduzidas por analistas, consultores e sócios, com diferentes abordagens, como análises técnicas e comportamentais.

Ao final, a Tailor apresenta uma lista com três ou quatro candidatos considerados ideais para o desafio junto ao cliente contratante.

E o trabalho não termina na contratação: a Tailor acompanha o executivo e a empresa por um período de seis a doze meses. Caso haja insatisfação de qualquer uma das partes dentro desse período, a empresa refaz o processo. Dentro disso tudo, o negócio conta ainda com uma unidade especializada no setor jurídico.

"Essa frente atende uma demanda específica de um mercado considerado carente em boas soluções de gestão de pessoas", diz.

Outro braço do negócio é a consultoria em desenvolvimento humano e organizacional. Aqui, a Tailor atua com treinamentos, programas de desenvolvimento de lideranças, estruturação de conselhos, mentorias para executivos e projetos de cultura organizacional. Também desenvolve diagnósticos de gente, arquitetura de cargos e planos de sucessão.

Um dos principais diferenciais da Tailor está no trabalho conduzido por consultores seniores e na profundidade dos processos. A empresa não possui uma área comercial tradicional, sendo os próprios consultores responsáveis pelo relacionamento com clientes.

O foco não está em volume, mas em qualidade e assertividade, com índice de substituição de executivos contratados entre 3% e 4% ao ano. Além disso, a tecnologia ocupa um espaço importante na operação, com ferramentas próprias de inteligência artificial que geram relatórios mais aprofundados e tornam as análises mais precisas.

A Tailor conta com 26 funcionários, a maior parte dedicada diretamente ao recrutamento de executivos. Há também equipes voltadas ao desenvolvimento humano e áreas como marketing e finanças.

A empresa opera a partir de dois escritórios, um em Belo Horizonte e outro em São Paulo, inaugurado dois anos após a fundação para ampliar a presença no principal mercado corporativo do país e da América Latina.

Expansão e atuação internacional

Ao longo dos anos, a empresa já atendeu mais de 600 empresas, com foco em organizações de médio e grande porte, muitas vezes em momentos de transformação, sucessão ou profissionalização. A atuação abrange diversos setores, incluindo indústria, tecnologia, consumo e até esportes, com projetos realizados para clubes de futebol.

O trabalho também ultrapassa fronteiras. "Atuamos no Chile, México e Honduras apoiando empresas estrangeiras que desejam iniciar operações no país e companhias brasileiras em processo de expansão internacional", conta.

Um dos principais desafios enfrentados pela empresa aconteceu com a chegada da pandemia, pouco tempo depois da fundação. Com o mercado cortando gastos e reduzindo contratações, a Tailor precisou rever planos e adaptar estratégias. Outro episódio ocorreu em 2024, quando a empresa cresceu rápido demais, resultando em contratações desalinhadas e impactos na cultura interna.

O momento levou os sócios a reavaliar processos e reforçar os pilares do negócio. A Tailor colheu os frutos desse movimento e entrou no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 quando registrou receita operacional líquida de R$ 4,4 milhões em 2024, garantindo lugar entre as companhias que mais crescem no Brasil. No ano passado, o valor saltou para R$ 9,1 milhões.

Olhando para o futuro, a Tailor aposta em duas frentes: a primeira envolve novos negócios, incluindo parcerias, fusões e incorporações de empresas com soluções complementares; e a segunda é a expansão geográfica, com a abertura de novas unidades, como a operação no interior de São Paulo, que deve ser inaugurada em breve.

Esses objetivos no roadmap mantêm a expectativa da consultoria de atingir R$ 11,5 milhões em faturamento neste ano e ampliar em cerca de 30% o quadro de funcionários nos próximos meses.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.