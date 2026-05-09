A empresa que quer usar IA para resolver o maior pesadelo tributário das empresas

Não é segredo para ninguém, especialmente entre empresários: o sistema tributário brasileiro não só é supercomplexo e burocrático, como também torna difícil para as empresas reportarem suas operações ao fisco em tantos detalhes.

Felizmente, há negócios como a Taxcel, que auxiliam na automatização de rotinas fiscais, na análise de grandes volumes de dados, no acompanhamento da transformação digital e na geração de valor estratégico para os clientes.

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Fundada em São Paulo, a startup entrou no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 após registrar receita operacional líquida de R$ 6,7 milhões em 2024. No ano passado, a empresa teve receita bruta de R$ 8,2 milhões e, para 2026, a expectativa é atingir o breakeven mantendo o ritmo de investimentos em novos produtos e expansão tecnológica.

A perspectiva positiva está ligada principalmente à reforma tributária e ao avanço de produtos de inteligência artificial.

A história da Taxcel começou a partir da experiência de Pedro Lima no universo tributário. Fundador e CEO da empresa, ele tem 42 anos, é formado em direito pela PUC-SP e atuou por mais de 15 anos como advogado e consultor tributário. Também trabalhou em uma das big four de auditoria no início da carreira.

Mesmo sem formação em contabilidade, Pedro afirma que desenvolveu uma base técnica forte na área contábil ao longo da trajetória profissional. "Foi nesse período que percebi as dificuldades enfrentadas pelas companhias para cumprir as exigências fiscais", diz.

Na avaliação do executivo, a área tributária costuma receber pouca prioridade dentro das empresas, apesar do alto nível de responsabilidade. Enquanto isso, times internos precisam reportar mensalmente grandes volumes de dados, lidar com regras complexas e evitar erros que podem resultar em multas elevadas.

A princípio, ele viu uma oportunidade de desenvolver soluções voltadas para consultorias tributárias, mas, com o tempo, notou que a dor era ainda maior dentro das próprias organizações.

Como a Taxcel saiu do papel

O projeto começou em 2014, quando Pedro desenvolveu um protótipo da solução que imaginava construir. A primeira validação ocorreu com algumas empresas, que apresentaram boa aderência ao modelo.

Leonardo Souza entrou em cena dois anos depois. Hoje CTO da Taxcel, ele tem 29 anos, é formado em computação pela USP e lidera toda a área de tecnologia da companhia, incluindo desenvolvimento de produtos, gestão das equipes técnicas e arquitetura das aplicações.

Os dois se conheceram por meio da esposa de Pedro, professora de tecnologia na Universidade de São Paulo. Leonardo havia sido aluno dela durante a faculdade e, quando Pedro decidiu tirar a ideia do papel, ela fez a conexão entre os dois.

"O Leo é um ex-brilhante aluno dela", reforça Pedro. A vontade de desenvolver tecnologia própria sempre existiu, apesar de o setor tributário não fazer parte dos planos iniciais do jovem.

A Taxcel nasceu apenas com recursos próprios, o suficiente para construir um site e desenvolver as primeiras versões da plataforma. "Desde o começo, toda a tecnologia foi criada internamente", ressalta o CEO.

Pedro conciliou a construção da startup com o trabalho como consultor tributário até o fim de 2017. Nesse período, a empresa conquistou os primeiros clientes e passou por uma fase de coleta de feedbacks e aprimoramento do produto.

A virada ocorreu quando o negócio recebeu um investimento-anjo, aporte que permitiu ao executivo deixar definitivamente o escritório onde trabalhava para se dedicar integralmente à empresa.

O que faz a Taxcel

O principal produto da Taxcel é o TaxSheets, ferramenta criada para corrigir, revisar e retificar arquivos SPED Fiscal, EFD Contribuições, ECD e ECF diretamente no Excel.

A solução permite que empresas processem milhões de registros em poucos minutos, realizem alterações massivas em milhares de linhas simultaneamente e identifiquem erros antes do envio das informações para a Receita Federal.

A ferramenta também realiza validações automáticas, auditoria completa das alterações feitas nos arquivos e geração do SPED retificador dentro do layout oficial. Os executivos afirmam que clientes reportam redução de até 90% no tempo gasto em revisões, correções e retificações.

Há também o Taxcel Hub, plataforma de big data fiscal na nuvem voltada para centralização de arquivos, integração de sistemas e análise estratégica de dados tributários. O produto é dividido em três módulos.

O Tax Dashboards, solução que reúne mais de 20 indicadores interativos para visualização da carga tributária e análise de dados fiscais de múltiplos estabelecimentos; a Olyve AI, agente de inteligência artificial criado para responder perguntas e gerar análises com base nos próprios arquivos fiscais das empresas; e o simulador da reforma tributária, que permite às empresas comparar cenários atuais e futuros e entender impactos ano a ano.

Por fim, o Taxcel Studio, plataforma voltada para automação e transformação de dados fiscais. A inteligência artificial do produto foi desenvolvida para evitar um dos principais receios do setor tributário, as chamadas alucinações. "Nessa área não há margem para erro", afirma Leonardo.

Entre os principais diferenciais da Taxcel, os fundadores destacam justamente a construção de uma inteligência artificial especializada no sistema tributário brasileiro. Segundo Leonardo, modelos genéricos não conseguem atender adequadamente às particularidades da legislação nacional nem ao nível de precisão exigido pela área fiscal.

Mesmo com a aposta forte em inteligência artificial, os sócios não acreditam na substituição completa dos profissionais da área fiscal. Eles defendem um modelo de inteligência híbrida, no qual a tecnologia assume tarefas repetitivas e operacionais, e os especialistas passam a atuar de forma mais estratégica.

O que vem por aí

Em 2025, a Taxcel investiu R$ 1,6 milhão no desenvolvimento da plataforma e de novos produtos, sendo parte considerável desse valor direcionada ao lançamento do Taxcel Studio e da Olyve AI.

Uma das novidades previstas para este ano envolve a integração do Taxcel Hub ao sistema de apuração assistida criado pela Receita Federal. Segundo os fundadores, a funcionalidade permitirá que empresas realizem conciliações e análises mais rápidas de inconsistências tributárias.

Atualmente, a Taxcel opera com 27 funcionários e possui cerca de 750 clientes ativos. A maior parte da base é formada por empresas middle market e enterprise e o restante reúne consultorias tributárias de diferentes portes.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.