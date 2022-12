EXAME, Hiria e B3 promovem evento de infraestrutura com principais nomes da área; inscreva-se aqui

No dia 7 de dezembro, às 9h, no Centro Histórico de São Paulo, acontece o Fórum Infraestrutura, Cidades e Investimentos. O evento é uma iniciativa da Exame em parceria com a Hiria, B3 e diversas outras organizações. O objetivo é realizar um encontro entre os profissionais e empresas do setor para fomentar novas parcerias e compartilhar as melhores soluções e práticas para a inovação das cidades.

Todos os interessados podem participar, no entanto, é garantido que o seguinte público vai se beneficiar:

Arquitetos, urbanistas e planejadores urbanos

Empresas públicas e privadas do ramo de infraestrutura e transporte

Os novos modelos de negócio que estão se popularizando nos últimos anos

Gestores públicos municipais e especialistas técnicos estaduais e federais

Pesquisadores do ramo de infraestrutura

Consultores jurídicos e profissionais de finanças

Além das palestras expositivas, vai ser reservado um momento para que os participantes possam se conhecer e compartilhar experiências. Ao todo, serão mais de 6 horas de conteúdo e mais de 15 palestrantes convidados. Para saber mais, basta acessar a página oficial do evento.

Quem vai participar?

A ideia é que os principais atores do setor se reúnam para pensar o futuro da infraestrutura. O fórum vai servir como um ponto de encontro para a formação de networking e elaboração de novos projetos. Principalmente porque a expectativa para os próximos anos é de um intenso investimento.

Hoje, o Brasil investe menos que o necessário. No entanto, os programas de concessão já estão mais maduros e, só no campo privado, poderão ser gerados mais de R$ 170 bilhões até 2027, de acordo com dados do Livro Azul da Infraestrutura.

Pensando nisso, a Exame e os demais organizadores convidaram lideranças de organizações como B3, Caixa Econômica Federal, Banco Mundial, BNDES, Mauá Capital e FESPSP para trazer as tendências, novidades e cases de sucesso do setor. Para consultar os nomes na íntegra e outras informações sobre o evento, basta acessar a página oficial do fórum.

O que vai ser abordado no Fórum Infraestrutura, Cidades e Investimentos?

Durante o fórum, vai ser debatido:

Conjunturas políticas e econômicas que impactarão as decisões dos investimentos em infraestrutura em 2023

Como a tecnologia e a conectividade poderão transformar a gestão das cidades

Saneamento como impulsionador da saúde e da qualidade de vida

Aprendizados do uso de concessões e PPPs em projetos de infraestrutura

Cenários para os financiamentos e estruturações de garantias em projetos de infraestrutura

Apresentações de visões e planos de governo para os temas da infraestrutura de representantes recém-eleitos

Transportes: O desempenho, resultados e cenários para os leilões que envolvem importantes aeroportos, rodovias e ferrovias

