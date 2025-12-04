Franquias faturam R$ 76 bilhões no 3º trimestre

O setor de franquias segue em expansão no Brasil. No terceiro trimestre de 2025, as redes franqueadas faturaram R$ 76,6 bilhões, crescimento de 9,1% em relação ao mesmo período, segundo a Pesquisa Trimestral de Desempenho da Associação Brasileira de Franchising (ABF).No acumulado de 12 meses, o franchising já registra uma alta nominal de 10,8%, alcançando R$ 293,5 bilhões de receita.

Apesar da combinação de juros elevados e restrição ao crédito no campo macroeconômico, o setor tem se beneficiado de fatores como menor inflação, alta taxa de emprego, interesse do consumidor por serviços e lazer, e aumento da eficiência nas operações das redes.

“Crescemos acima da média do varejo e mantivemos nossa trajetória de longo prazo, apoiada em ganhos de eficiência e na capacidade de entregar valor ao consumidor”, afirma Tom Moreira Leite, presidente da ABF.

Setores que mais cresceram

Pelo terceiro trimestre consecutivo, todos os 12 segmentos do franchising apresentaram crescimento no faturamento. O maior avanço foi registrado em Limpeza e Conservação, com alta de 14,5%, impulsionado pela maior demanda por serviços externos especializados, mudanças nos hábitos de moradia e busca por praticidade.

Na sequência, aparece o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar, com crescimento de 13,1%, reflexo da alta da massa salarial, maior flexibilidade na rotina dos consumidores e da consolidação da tendência de autocuidado e qualidade de vida.

Em terceiro lugar, Alimentação – Comércio e Distribuição avançou 12,7%. A redução da inflação, o aumento da circulação de pessoas e a recomposição do consumo fora do lar foram os principais vetores desse desempenho.

Outros destaques do trimestre foram Entretenimento e Lazer, com alta de 11,8%, e Hotelaria e Turismo, com 9,1%.

Para Tom Moreira Leite, os resultados refletem a capacidade do franchising de responder rapidamente às transformações do mercado.



“Os segmentos que mais cresceram traduzem mudanças estruturais no comportamento do consumidor brasileiro. Isso demonstra que o setor está atento e preparado para capturar oportunidades em diferentes áreas”, afirma.

Empregos, expansão e confiança em alta

Segundo a pesquisa, o setor emprega diretamente 1,7 milhão de pessoas, número que reforça a relevância do franchising para o mercado de trabalho, especialmente na geração do primeiro emprego para jovens.

O levantamento também destaca que o número de operações de franquias superou a marca de 200 mil, com um saldo de 4.644 novas unidades em relação ao mesmo trimestre de 2024, totalizando 200.152 pontos de venda franqueados em operação no país.

A expansão ocorre não apenas nos grandes centros, mas também em cidades do interior e em novos formatos, como lojas em rodovias, shoppings de bairro e condomínios.

A confiança do consumidor também aparece como alavanca importante: 78% dos entrevistados ouvidos em um estudo da ABF com o IPESPE têm uma visão positiva das franquias. Entre os destaques citados estão a geração de empregos (79%), contribuição ao desenvolvimento econômico (90%) e apoio a pequenos empreendedores (87%).

Projeções para o fechamento de 2025

Com os resultados até setembro, a ABF mantém suas projeções para o fechamento do ano: crescimento entre 8% e 10% no faturamento, além de avanço de cerca de 2% no número de operações, redes e empregos diretos.

“O setor encerra o terceiro trimestre com resultados sólidos, confiança fortalecida e perspectivas positivas para 2026. Apesar do enfraquecimento da atividade econômica brasileira e dos juros elevados, o franchising mostrou vitalidade e capacidade de crescimento consistente”, conclui Tom.