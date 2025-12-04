Franquias faturam R$ 76 bilhões no 3º trimestre

Repórter de Negócios
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 08h35.
O setor de franquias segue em expansão no Brasil. No terceiro trimestre de 2025, as redes franqueadas faturaram R$ 76,6 bilhões, crescimento de 9,1% em relação ao mesmo período, segundo a Pesquisa Trimestral de Desempenho da Associação Brasileira de Franchising (ABF).No acumulado de 12 meses, o franchising já registra uma alta nominal de 10,8%, alcançando R$ 293,5 bilhões de receita.
Apesar da combinação de juros elevados e restrição ao crédito no campo macroeconômico, o setor tem se beneficiado de fatores como menor inflação, alta taxa de emprego, interesse do consumidor por serviços e lazer, e aumento da eficiência nas operações das redes.
“Crescemos acima da média do varejo e mantivemos nossa trajetória de longo prazo, apoiada em ganhos de eficiência e na capacidade de entregar valor ao consumidor”, afirma Tom Moreira Leite, presidente da ABF.
Pelo terceiro trimestre consecutivo, todos os 12 segmentos do franchising apresentaram crescimento no faturamento. O maior avanço foi registrado em Limpeza e Conservação, com alta de 14,5%, impulsionado pela maior demanda por serviços externos especializados, mudanças nos hábitos de moradia e busca por praticidade.
Na sequência, aparece o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar, com crescimento de 13,1%, reflexo da alta da massa salarial, maior flexibilidade na rotina dos consumidores e da consolidação da tendência de autocuidado e qualidade de vida.
Em terceiro lugar, Alimentação – Comércio e Distribuição avançou 12,7%. A redução da inflação, o aumento da circulação de pessoas e a recomposição do consumo fora do lar foram os principais vetores desse desempenho.
Outros destaques do trimestre foram Entretenimento e Lazer, com alta de 11,8%, e Hotelaria e Turismo, com 9,1%.
Para Tom Moreira Leite, os resultados refletem a capacidade do franchising de responder rapidamente às transformações do mercado.
“Os segmentos que mais cresceram traduzem mudanças estruturais no comportamento do consumidor brasileiro. Isso demonstra que o setor está atento e preparado para capturar oportunidades em diferentes áreas”, afirma.
Segundo a pesquisa, o setor emprega diretamente 1,7 milhão de pessoas, número que reforça a relevância do franchising para o mercado de trabalho, especialmente na geração do primeiro emprego para jovens.
O levantamento também destaca que o número de operações de franquias superou a marca de 200 mil, com um saldo de 4.644 novas unidades em relação ao mesmo trimestre de 2024, totalizando 200.152 pontos de venda franqueados em operação no país.
A expansão ocorre não apenas nos grandes centros, mas também em cidades do interior e em novos formatos, como lojas em rodovias, shoppings de bairro e condomínios.
A confiança do consumidor também aparece como alavanca importante: 78% dos entrevistados ouvidos em um estudo da ABF com o IPESPE têm uma visão positiva das franquias. Entre os destaques citados estão a geração de empregos (79%), contribuição ao desenvolvimento econômico (90%) e apoio a pequenos empreendedores (87%).
Com os resultados até setembro, a ABF mantém suas projeções para o fechamento do ano: crescimento entre 8% e 10% no faturamento, além de avanço de cerca de 2% no número de operações, redes e empregos diretos.
“O setor encerra o terceiro trimestre com resultados sólidos, confiança fortalecida e perspectivas positivas para 2026. Apesar do enfraquecimento da atividade econômica brasileira e dos juros elevados, o franchising mostrou vitalidade e capacidade de crescimento consistente”, conclui Tom.