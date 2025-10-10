OpenAI anuncia centro de dados de US$ 25 bilhões na Patagônia; água gelada é atrativo

A OpenAI, empresa dona do ChatGPT, anunciou, nesta sexta-feira, 10, planos de construir um centro de dados para ferramentas de inteligência artificial na Patagônia argentina, que prevê um investimento de até US$ 25 bilhões.

O mega centro fará parte do programa Stargate, uma iniciativa para criar infraestruturas de IA em vários países do mundo. Com isso, a Argentina será o primeiro país da América do Sul a receber uma instalação do tipo.

Representantes da OpenAI estiveram em Buenos Aires e assinaram uma carta de intenção para a construção do projeto.

"O projeto vai além da infraestrutura. Se trata de colocar a inteligência artificial nas mãos de todas as pessoas da Argentina", disse Sam Altman, CEO da OpenAi, em um vídeo para anunciar o projeto.

Vantagens fiscais e água gelada

A OpenAI vai se beneficiar de um programa argentino de incentivos fiscais para projetos estrangeiros, chamado RIGI.

O projeto deverá contar com uma capacidade energética de 500 MW, alimentada por energia renovável. O projeto será feito em parceria com a empresa Sur Energy.

A escolha da Patagônia para receber o centro se deve a alguns pontos, como a grande disponibilidade de energia renovável, a proximidade de linhas de alta tensão, a conectividade com redes de fibra óptica que conectam o Atlântico e o Pacífico e o acesso à água gelada, usada para os sistemas de resfriamento, segundo o jornal La Nación.

O local exato do centro, que poderá ter até 70.000 metros quadrados, ainda será definido. As obras devem começar em 2026 e o local poderá começar a operar no final de 2027.