25 franquias mais baratas do que viajar para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira de futebol é uma das paixões nacionais e, depois de 20 anos do último título, tem agora a chance de conquistar o tão esperado hexa na Copa do Mundo do Catar.

A Copa será realizada no Catar entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. O dinheiro desembolsado pelos torcedores que optarem por acompanhar o time do Tite rumo à conquista do hexa pode ser investido em outro sonho de muitos brasileiros: abrir o próprio negócio.

Quanto custa ir para a Copa do Mundo no Catar?

O valor da passagem aérea, em um voo direto de São Paulo para Doha, capital do Catar, por exemplo, está em torno de R$ 16 mil. Já a hospedagem é por volta de R$ 1.750,00 a diária e, se considerar as 24 noites, tempo que dura o torneio, o custo sobe para R$ 42 mil, segundo buscas em sites de viagens. Também é preciso acrescentar a essa soma os valores dos ingressos para assistir todos os jogos da seleção que, na categoria mais em conta, custa R$ 7.682,99.

Além disso, quem opta pelo passeio deve incluir no planejamento verbas para alimentação, transporte e compra de lembrancinhas. A conta facilmente ultrapassa os R$ 70 mil. Ou seja, os custos de uma pessoa para acompanhar os jogos da seleção pode ser equivalente ao valor de aquisição de uma franquia.

Conheça as 25 redes mais baratas do que acompanhar a seleção brasileira na Copa do Mundo:

1. Mr. Fit

A rede Mr. Fit é uma opção para quem deseja ter um fast-food de alimentação saudável. Além deste formato, a marca ainda conta com mais sete opções de modelos de negócios. Atualmente está presente em 24 estados brasileiros e em processo de internacionalização para Europa e Estados Unidos.

Investimento inicial: a partir de R$ 6 mil, incluindo taxa de franquia e 100 refeições

Prazo de retorno: 4 a 12 meses

2. DinDinCred

Já para quem deseja empreender no segmento de empréstimos consignados, a DinDinCred, franquia de soluções financeiras, é mais uma opção. Atualmente a marca conta com 90 unidades pelo país.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.997, incluindo taxa de franquia.

3. CotaFácil

Ainda no segmento de seguros e consórcios, é possível, com investimento inicial a partir de R$ 19.997,00, apostar na CotaFácil. O modelo de negócio é home based, ou seja, sem necessidade de ponto comercial, não cobra royalties e taxa de publicidade e a estimativa de faturamento médio mensal é de R$ 80 mil a R$ 200 mil. A franqueadora já soma 124 operações no país.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.997

4. Santa Carga

E a Santa Carga é outra opção rentável, desta vez no segmento de mídia. Para investir na maior franquia de totens de celular do Brasil, com mais de 327 unidades em diferentes estados o empreendedor investe R$ 19,9 mil e recebe um totem com capacidade de até 40 espaços publicitários. O faturamento mensal estimado é de R$ 8.316 mil se o empreendedor comercializar 28 anúncios.

Investimento inicial: R$ 19,9 mil

5. CredFácil

No ramo de empréstimos e financiamentos consignados, a opção é a CredFácil. Com modelos de negócio a partir de R$ 29 mil, no formato home based, não cobra royalties e taxa de publicidade e a estimativa de faturamento médio mensal é de R$ 80 mil. Atualmente o grupo possui 700 unidades em operação por todo o Brasil.

Investimento inicial: R$ 29 mil, no formato home based

6. Franquia Sollar Energy

Já os interessados em abrir um negócio em um setor promissor, como o de energia renovável, a opção é a Franquia Sollar Energy, com investimento inicial a partir de R$ 20 mil no formato home office. O prazo de retorno é estimado em quatro meses e o franqueado tem um faturamento médio mensal de R$ 100 mil a R$ 300 mil. A marca, que entrou para o franchising no final de 2021, já conta com 36 unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil no formato home office

7. Otto Energia Sustentável

Também há outra opção de rede que atua nesse que tem alta demanda, especialmente depois do anúncio de 'taxação do sol'. A Otto Energia Sustentável trabalha com o serviço completo de venda e instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica, para autoconsumo ou investimento, desde o projeto até o pós-venda.

Investimento inicial: R$ 29,5 mil, já com a taxa de franquia

Tempo médio de retorno: 5 meses

8. CleanNew

Atuando com limpeza e conservação, a CleanNew, rede de higienização e blindagem de estofados, oferece o modelo home based por um valor inicial de R$ 34.610,00, que inclui taxa de franquia, equipamentos, estoque, kits e uniforme. Com um tempo de retorno a partir de seis meses, a previsão é que o franqueado fature mais de R$ 14.500,00 por mês. Atualmente tem 40 operações no Brasil e seis no exterior.

Investimento inicial: R$ 34.610,00

9. Home Angels

Para os interessados em abrir um negócio na área da saúde, a Home Angels, rede especializada em profissionais supervisionados e referência na América Latina com o cuidado de idosos, é uma opção. Com investimento inicial a partir de R$ 41 mil e sem a necessidade de um ponto comercial, o modelo Home Angels Light tem como foco as pequenas e médias cidades. Já o prazo de retorno da operação é de 12 meses e o faturamento médio mensal da rede, que conta com mais de 150 operações, é de R$ 80 mil.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil

10. Maria Brasileira

No ramo de limpeza e conservação, a Maria Brasileira, maior rede de franquias de serviços de limpeza residencial e empresarial do Brasil, com operações em todas as regiões do país e que realiza mais de 70 mil atendimentos por mês, possui investimento a partir de R$ 42.920, incluindo a taxa de franquia. Com retorno previsto de 14 meses e faturamento mensal previsto de R$40 mil, a marca possui 446 unidades pelo país.

Investimento inicial: a partir de R$ 42.920

11. Minha Quitandinha

No segmento de alimentação, é possível investir na Minha Quitandinha a partir de R$ 42 mil. A rede de minimercados autônomos, que atua em complexos residenciais e comerciais com base no conceito de honest market, apresenta um rendimento mensal médio de R$ 18 mil em um período de 10 a 18 meses. A marca opera durante 24 horas, nos sete dias da semana e sem a necessidade de funcionários para a finalização da compra, com um portfólio que vai desde produtos congelados a itens de limpeza e higiene pessoal

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil

12. Prospecta Analytica

No setor de serviços, a Prospecta Analytica, franquia de solução especializada em big data para prospecção de clientes das áreas de construção civil, agronegócio, saúde e business, possui operações com investimento inicial de R$ 50 mil, prazo de retorno de seis meses e negócio em formato home based. A marca, fundada em 2008, conta com mais de 108 operações.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

13. Park Education

Na Park Education, especializada em educação bilíngue que investe em programas educacionais e oferece cursos que vão desde idiomas a negócios, como marketing, criatividade, empreendedorismo, tecnologia e soft skills, o investimento inicial é a partir de R$ 55 mil, no modelo Light, com faturamento médio mensal de R$ 15 mil.

Investimento inicial: a partir de R$ 55 mil

14. Yes! Cosmetics

Já para o ramo de beleza, a Yes! Cosmetics, rede com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagem e acessórios, além da linha assinada por Sabrina Sato, oferece o modelo cápsula. A previsão de faturamento mensal pode chegar a R$ 4.500,00. A franquia, que entrou para o franchising em 2016, atualmente possui mais de 100 unidades em todo o Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil, incluindo equipamentos, estoque, sistemas e frete.

15. market4u

No market4u, rede de minimercados autônomos e líder do segmento no Brasil com mais de 2.000 lojas. A franquia leva mais comodidade e segurança para as pessoas por meio do conceito de honest market dentro dos condomínios residenciais e comerciais e o faturamento mensal previsto para quem investe no negócio é de R$ 10 mil.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil, incluindo taxa de franquia, estoque inicial, equipamentos e câmeras.

16. Nação Verde

A Nação Verde é uma rede de franquias de lojas de produtos naturais. O objetivo da marca é mais do que apenas comercializar itens do ramo, a marca procura levar novos hábitos para as pessoas, transformando vidas e comunidades, uma por vez. Com 100 unidades espalhadas pelo Brasil, a empresa tem um faturamento anual superior a R$11 milhões. Para 2023, a Nação Verde espera atingir a marca de 300 unidades, focando sua expansão no modelo de franquias digitais e também na região Nordeste.

Investimento inicial total: R$ 11.900 a R$ 26.900, modelo home based

Retorno do investimento: entre 6 a 16 meses

17. Consulting Now

A Consulting Now é uma consultoria focada em gestão empresarial, que está no mercado há 28 anos conduzindo uma metodologia diferenciada e objetiva, permitindo levar às empresas uma nova proposta de trabalho e ir além do aconselhamento. A empresa transforma executivos e profissionais liberais em consultores/franqueados especializados em pequenas e médias empresas.

Investimento inicial: R$ 54 mil, com capital de giro

Retorno do investimento: 8 meses

18. Touareg Seguros

A Touareg Seguros é uma rede de franquias de seguros que atua em todo território nacional oferecendo diferentes serviços para proporcionar segurança e tranquilidade ao consumidor, por meio de uma consultoria especializada, com o compromisso de orientar e apresentar a proposta de seguro mais adequada para as necessidades de cada um.

A Rede nasceu em 2011, em Salvador, da experiência de mais de 30 anos dos sócios André Augusto Carvalho Costa e Wanderson Gomes do Nascimento, que se tornaram especialistas na análise, colocação de risco e na gestão de todos os ramos de seguros.

Investimento inicial: R$ 35 mil, inclui taxa de franquia, taxa de instalação e capital de giro

Retorno do Investimento: 18 meses

19. 300 C Consultoria & Educação

A 300 C é uma franquia voltada para a capacitação e educação de empresários que desejam formatar ou acelerar a marca, transformando-a em uma franquia de sucesso. Ela faz parte do ecossistema da 300 Franchising Group e é voltada para pequenas empresas.

A história da marca começa em 2012, quando iniciou suas atividades com a fundação da Loja da Franquia (LDF). Em 2021, a 300 Franchising se tornou sócia da LDF, e em 2022 foi feita uma fusão entra as marcas.

Investimento Inicial: a partir de R$ 35 mil, inclui taxa de franquia, estrutura, treinamento, suporte e capital de giro

Retorno do investimento: 6 meses

20. Ásia Source Brasil

A Ásia Source Brasil é a única rede de franquia de importação internacional do Brasil com sede na China e filiais no Brasil e Europa. É um modelo home office de fácil gestão.

A franquia oferece todo suporte para o empreendedor dando acesso aos melhores fornecedores, acompanha todo o processo de gestão de importação, da pesquisa à chegada da mercadoria, além de simular a estimativa de custo e logística da importação.

Investimento Inicial: a partir de R$ 39 mil inclui taxa de franquias, treinamento e suporte

Retorno do Investimento: 8 a 12 meses

21. OnLine Traders

Fundada em 2019 em Joinville, a OnLine Traders logo expandiu suas operações e tornou-se, em 2021, a maior franquia educacional financeira presencial do Brasil.

Atualmente são mais de 130 unidades. Mais de 6 mil alunos já passaram pelos treinamentos sobre todos os setores do mercado financeiro.

Investimento Inicial: a partir de R$ 39 mil, inclui taxa de franquia, treinamento e suporte.

Retorno do Investimento: 6 meses

22. Vertex Soluções

A franquia de soluções de limpeza profissional foi criada em Santa Catarina há 3 anos com foco no segmento de condomínios.

Com a possibilidade de gestão home office, a franquia oferece aplicativos exclusivos, plataforma de gestão e cronograma de atividades.

Investimento total: a partir de R$ 64 mil, inclui taxa de franquia, máquinas e equipamentos, estoque inicial de uniformes, treinamento inicial e marketing inaugural

Retorno do investimento: 18 meses

23. Projeto Solar

Projeto Solar é uma rede de franquias que trabalha com soluções de energia solar. A franquia realiza tanto a estruturação para grandes empresas como também para residências.

Em modelo home based, na prática, o franqueado realiza a prospecção de novos clientes e utiliza a experiência da franqueadora para a estruturação.

Investimento inicial: R$ 34 mil, inclui taxa de franquia, implantação, marketing digital e drone.

Retorno do investimento: 12 meses

24. Vazoli

A Vazoli Empréstimos e Financiamentos é uma rede de financiamento e créditos fundada em 2008 e possui mais de 90 unidades distribuídas em 14 estados do Brasil.

Os clientes da Vazoli têm à sua disposição as melhores oportunidades para adquirir produtos como crédito pessoal, crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, entre outros serviços.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil, inclui a taxa de instalação e de franquia.

Retorno do Investimento: de 8 a 15 meses

25. Ceopag

A Ceopag é uma fintech de meios de pagamento com maquininhas de cartão, links de pagamentos e app delivery. A marca tem 690 franqueados espalhados em 22 Estados e 210 municípios do Brasil, atendendo mais de 7 mil lojistas.