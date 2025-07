20 franquias baratas no modelo de contêiner a partir de R$ 60 mil

Para quem deseja abrir o próprio negócio com um modelo enxuto e rápida implantação, as franquias em contêiner estão se destacando no Brasil. Com estruturas compactas e custos fixos reduzidos, elas oferecem uma alternativa atrativa para empreendedores que buscam agilidade na operação e baixo investimento em infraestrutura.

O setor de franquias vive um cenário positivo. Em 2025, o segmento registrou crescimento de 8,9% na receita no primeiro trimestre, totalizando R$ 65,967 bilhões. Essa expansão contínua reflete a adaptabilidade e inovação das franquias, incluindo modelos como o de contêiner, que tem atraído cada vez mais investidores.

"Quem procura por uma franquia o faz para ter mais segurança – e isso se reflete na transferência de know-how e no suporte", diz Melitha Novoa Prado, sócia-fundadora do NPMP Advogados. "Ser uma microfranquia ou novos modelos como contêiner não significa oferecer menos conhecimento, treinamento ou suporte. A marca precisa investir em plataformas para suprir essa carência".

Confira a seguir uma lista de redes que oferecem o modelo de franquia em contêiner em diferentes setores:

Chilli Beans

Lançado em 2022, o contêiner Eco Chilli da Chilli Beans, maior rede especializada em óculos escuros da América Latina, são lojas feitas totalmente de plástico reciclado. As lojas possuem incentivos ao descarte correto dos materiais, como o desconto de R$ 50 para clientes que levarem armações de óculos de qualquer marca para a loja.

O novo formato foi pensado para ser instalado em pontos alternativos, como postos de gasolina, praças, boulevards e outros locais com alta circulação de pessoas em cidades de 60 a 90 mil habitantes.

Investimento inicial: a partir de R$ 175 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Rentabilidade média: 18%

Prazo de retorno: 21 meses

Sodiê Doces

A Sodiê Doces, maior franquia de bolo do país, possui atualmente 375 lojas abertas no Brasil e duas unidades na cidade de Orlando, nos EUA. Na loja contêiner, o foco é a venda de bolos em pedaços, salgados, cafés e docinhos, além das entregas pelo delivery, por meio das vendas online. São unidades menores, já que não têm cozinha para as produções e, por esta razão, têm custo de instalação até 60% menor comparado às lojas físicas tradicionais.

Investimento inicial: R$ 450 mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Sua Coxinha

Fundada em 2017 em Jundiaí (SP), a Sua Coxinha é uma rede especializada na produção de coxinhas com receita própria, utilizando massa de batata de verdade e recheios frescos. Com um padrão de qualidade que garante salgados crocantes por fora, macios por dentro, a marca se consolidou como referência nacional no segmento. A rede produz mais de 2 milhões de coxinhas por mês, garantindo padronização e eficiência em todas as unidades.

Investimento inicial: R$ 150 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil a R$ 80 mil

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Mordidela Burger Grill

A Mordidela Burger Grill é uma rede de franquias de comida rápida, que oferece um cardápio variado para todas as refeições do dia, do café da manhã ao jantar. A marca leva praticidade e inovação ao segmento, com um modelo operacional compacto, de fácil implantação e com baixo custo fixo.

Investimento inicial: R$ 65 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Sorvetes Bruna

A Sorvetes Bruna é uma rede especializada na produção e comercialização de sorvetes artesanais, com receitas que conquistam o público de todas as idades. A marca se destaca pela qualidade e pelo sabor diferenciado de seus produtos. A rede também adota o modelo de franquia em contêiner para reduzir os custos de instalação.

Investimento inicial: R$ 339 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 25 meses

Clube04

A Clube04 é uma franquia pet especializada em cuidados e comportamento canino. As lojas da marca oferecem serviços como banho relaxante com manejo low stress, cromoterapia e feromonioterapia. O modelo de contêiner, com 24m², permite que o franqueado opere de forma enxuta e eficaz.

Investimento inicial: R$ 220 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Mercadão dos Óculos

A rede Mercadão dos Óculos é especializada em óticas que acompanham as últimas tendências de moda e tecnologia óptica. Em 2025, a marca lançou um modelo de contêiner de 16m², pensado para atender à demanda por negócios mais enxutos e com retorno acelerado.

Investimento inicial: R$ 99 mil

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Baby & Kids

Com 16 anos de história, a Baby & Kids é uma rede especializada em moda infantil. A marca já conta com mais de 200 unidades em operação no Brasil e agora oferece a opção de franquia no modelo contêiner, o que facilita a implantação e reduz os custos operacionais.

Investimento inicial: R$ 149 mil

Faturamento médio mensal: R$ 125 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Turquesa Beleza e Bem-Estar

A Turquesa Beleza e Bem-Estar, referência no setor de manicure e alongamento de unhas, inova com um modelo de contêiner sustentável. O formato permite levar serviços de beleza para qualquer local, com maior agilidade na instalação e um impacto ambiental reduzido.

Investimento inicial: R$ 80 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 20 meses

Selava Express

A Selava Express é uma rede de lavanderia de autosserviço, presente em 16 estados do Brasil. Com mais de 100 unidades, a marca oferece tanto o modelo de loja física quanto o de contêiner, com opções que variam de acordo com o número de lavadoras e secadoras.

Investimento inicial: a partir de R$ 143 mil com consórcio

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 12 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Açaí Sunset

O Açaí Sunset, fundado em 2016, já conta com 16 lojas em operação nos estados do Maranhão e Piauí. A franquia do açaí oferece o modelo de contêiner para permitir uma instalação rápida e um custo de operação reduzido.

Investimento inicial: a partir de R$ 200 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 30 mil a R$100 mil (média da rede: R\$50 mil)

Prazo de retorno: a partir de 24 meses

Maria Açaí

Fundada em 2017, a Maria Açaí é uma rede especializada em açaí artesanal e já conta com mais de 70 lojas em 6 estados. A marca oferece franquias em contêiner, com um investimento inicial acessível para quem deseja empreender no setor de alimentação.

Investimento inicial: a partir de R$ 110 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: a partir de 12 meses

Porto do Sabor

Fundada em 1997 no Rio de Janeiro, a Porto do Sabor é especializada em sucos, açaí e sanduíches naturais. A franquia foca na saudabilidade e oferece o modelo contêiner, uma opção econômica e de fácil implantação.

Investimento inicial: a partir de R$ 135 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 28 a 36 meses

Espetto Carioca

Com mais de 30 sabores de espetos, a Espetto Carioca se destaca no mercado como uma das maiores redes do país, agora com a opção de modelo contêiner. A marca oferece uma operação compacta, de rápida instalação e de baixo custo.

Investimento inicial: R$ 100 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R\$100 mil

Prazo de retorno: a partir de 18 a 24 meses

Mikro Market

A Mikro Market, a maior franquia do Rio de Janeiro no segmento de mercado de conveniência autônomo, oferece um modelo sem funcionários, ideal para locais como condomínios e universidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: a partir de 6 meses

JAH Açaí

Pioneira no conceito de self-service de açaí, a JAH Açaí foi criada em 2009 e conta com mais de 180 unidades. A franquia adota o modelo contêiner como forma de facilitar a operação e reduzir custos.

Investimento inicial: R$ 380 mil (no modelo contêiner, incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$70 mil

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Açaí Concept

Fundada em 2014, a Açaí Concept é uma marca global de açaí e cremes tropicais, com franquias em contêiner nos principais estados do Brasil e no exterior.

Investimento inicial: R$ 220 mil (modelo contêiner de 6 metros, inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Black Zone

A Black Zone é uma rede de barbearias moderna e acessível, com 40 unidades no Brasil. A marca recentemente lançou seu modelo em contêiner, permitindo maior mobilidade e instalação rápida.

Investimento inicial: a partir de R$ 150 mil (incluindo taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Hasegawa Barbearia

A Hasegawa, com 12 unidades, iniciou sua expansão com o modelo de contêiner, visando facilitar a operação e otimizar custos com pontos de grande visibilidade.

Investimento inicial: R$ 250 mil (incluindo taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: a partir de 18 meses

Açaí Formosa

Com mais de 10 anos de mercado, a Açaí Formosa possui fabricação própria de açaí, cremes e frozen, com 126 lojas espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A rede comercializa quase 80 toneladas de açaí por mês.