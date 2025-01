Como este negócio transformou cidades esquecidas em mercado milionário — e fatura R$ 500 milhões

Marmeleiro, no Paraná, com seus 15.900 habitantes, pode parecer um lugar improvável para grandes negócios. Mas a cidade virou exemplo da expansão do Mercadão dos Óculos. Desde agosto de 2024, a loja local tem faturado uma média de 115 mil reais por mês. E a fórmula para esse sucesso é simples: um modelo de negócio enxuto, pensado para atender cidades menores, antes esquecida por redes de franquias. É a estratégia do Super Fit, modelo de loja que já colocou a rede em dezenas de pequenos municípios Brasil afora, acelerando sua expansão.

Hoje, o Mercadão dos Óculos conta com mais de 750 lojas em operação e, após faturar 500 milhões de reais em 2024, a expectativa é chegar a 700 milhões de reais em 2025. Para isso, pretende abrir 200 novas unidades, muitas delas em cidades como Marmeleiro.

O modelo de negócio

Fundado em 2012, em São José do Rio Preto (SP), o Mercadão nasceu com a missão de democratizar o acesso a óculos de qualidade. Em 2013, entrou no franchising e cresceu rapidamente. Para atender diferentes mercados, desenvolveu três formatos de lojas: Super Fit (até 15 mil habitantes), Fit (até 30 mil) e Tradicional (para cidades maiores).

Um dos pilares dessa expansão é a eficiência logística. O centro de distribuição, localizado em Vitória, no Espírito Santo, é responsável por abastecer todas as unidades da rede. “Nosso estoque é compacto. Uma loja inteira cabe no porta-malas de um carro. Isso permite uma logística ágil e de baixo custo, especialmente em cidades menores”, diz Gustavo Freitas, CEO do Mercadão dos Óculos.

O Super Fit, criado em 2022, exige um investimento inicial de 150 mil reais e oferece uma operação de baixo custo e retorno rápido. Marmeleiro exemplifica o potencial do modelo: em apenas quatro meses, a unidade já se tornou uma referência na região. “Essas cidades têm uma demanda reprimida e poucos serviços locais. Com nosso modelo, conseguimos atender bem e gerar lucro mesmo em mercados menores”, diz Freitas.

Além disso, o formato beneficia os clientes, que antes precisavam viajar para grandes centros para encontrar óculos e lentes. “Nosso público valoriza a conveniência de comprar localmente. O deslocamento é caro, e a assistência regional faz toda a diferença”, completa Freitas.

A linha própria de lentes

A linha própria de lentes do Mercadão, a Eurolen, lançada em 2019, já é a quarta maior do Brasil. Exclusiva das lojas da rede, ela representa 85% das vendas de lentes e é um dos grandes motores de seu crescimento.

Uma das tecnologias que mais chama atenção dos consumidores é a lente com bloqueio de luz infravermelha, que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce da região dos olhos. A produção de todas as lentes é realizada em parceria com 20 laboratórios homologados distribuídos por todas as regiões do Brasil. Essa rede de parceiros garante agilidade na entrega e qualidade padronizada, mesmo em cidades menores ou mais distantes.

O mercado óptico brasileiro movimentou 25 bilhões de reais em 2023, impulsionado por fatores como o envelhecimento da população, maior conscientização sobre saúde visual e o uso de óculos como acessório de moda. Apesar de desafios como a pirataria e os altos custos logísticos, o setor segue em expansão, com expectativa de crescer 4,2% em 2025.

Experiência de consumo: os totens com IA

Para transformar a experiência de compra, o Mercadão investiu recentemente em totens digitais com inteligência artificial. Esses equipamentos realizam o visagismo — análise facial que sugere as armações mais adequadas para o formato do rosto — e o mapeamento de visão, ajudando o cliente a escolher a lente ideal.

Atualmente, 70 das mais de 750 unidades da rede já contam com a tecnologia. Os totens têm aumentado o ticket médio das lojas em 10% e a conversão de vendas em 20%. Para ampliar o alcance, a empresa adotou um modelo de locação dos totens, tornando sua instalação mais acessível para os franqueados.

“O cliente entende tecnicamente as diferenças entre os produtos e percebe o valor das opções premium. Isso faz toda a diferença na decisão de compra”, explica Freitas. A meta é que uma parcela significativa das lojas conte com os totens até 2025, reforçando o ponto de venda como um espaço de consultoria personalizada.

Expansão internacional

Num ritmo mais cauteloso, o Mercadão avança em sua estratégia de internacionalização. Em 2021, abriu três lojas próprias em Portugal, nas cidades de Lisboa, Porto e Cascais. A ideia era testar o modelo de negócios no mercado europeu antes de expandir por meio de franquias. A meta para 2025 é abrir entre cinco e dez unidades no país.

Portugal foi escolhido por sua cultura semelhante à brasileira e pelo mercado de franquias bem estruturado. “Foi o lugar ideal para aprendermos e ajustarmos nosso modelo antes de avançar internacionalmente”, comenta Freitas.

Na América Latina, os planos incluem mercados como Panamá, Colômbia, Paraguai e Argentina, mas com desafios maiores. “Esses mercados têm culturas muito diferentes e exigem uma abordagem adaptada. Estamos analisando a entrada por meio de master franqueados, que entendem as particularidades locais”, explica o CEO.

Apesar das oportunidades, o cenário macroeconômico global impõe barreiras, como juros altos e flutuações cambiais. “Esses fatores exigem que sejamos estratégicos. Não adianta forçar a expansão sem entender profundamente o mercado”, conclui Freitas.

Com uma abordagem que equilibra ousadia e cautela, o Mercadão dos Óculos busca consolidar sua presença no Brasil e em mercados internacionais, sempre mantendo o foco em qualidade e eficiência.