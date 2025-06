Grupo de bares do Rio lança boteco em contêiner com investimento de R$ 100 mil

Com o mercado de microfranquias em alta, o Grupo Impettus, dono das redes Espetto Carioca, Boteco Mané e Buteco Seu Rufino, acaba de lançar um modelo inovador de bar em contêiner, com investimento inicial a partir de R$ 100 mil. O novo modelo visa atrair novos empreendedores que buscam formatos enxutos, operação simplificada e retorno rápido.

O lançamento do boteco contêiner foi anunciado oficialmente durante a ABF Franchising Expo 2025, principal feira de franquias do país.

O boteco contêiner do Espetto Carioca é uma unidade compacta, com até 36 metros quadrados, que combina mobilidade e estrutura enxuta. A operação exige entre quatro e cinco funcionários e pode ser instalada em espaços que permitam legalização, como estacionamentos e centros de eventos.

A primeira unidade será inaugurada no Riocentro, no Rio de Janeiro, e o grupo planeja abrir pelo menos 10 contêineres ainda em 2025, com foco inicial nas regiões do Rio de Janeiro e São Paulo. Atualmente, o grupo conta com cerca de 87 unidades em operação e tem como meta chegar a 115 até o fim do ano.

Cada unidade tem previsão de faturamento médio mensal de R$ 100 mil, com retorno do investimento estimado entre 18 e 24 meses.

“Hoje, uma loja nossa custa a partir de R$ 800 mil. O contêiner reduz drasticamente esse investimento e abre portas para empreendedores que querem atuar em cidades menores ou que buscam gerar sua própria renda”, explica Ariane Vasconcelos, sócia-fundadora do Boteco Mané e diretora-executiva do Grupo Impettus.

Crescimento do mercado de microfranquias

Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), as microfranquias, com investimento inicial até R$ 135 mil, cresceram 13,5% em 2024, e a expectativa para 2025 é de avanço entre 10% e 15%. O modelo enxuto e de baixo custo tem ganhado espaço, especialmente entre empreendedores que buscam alternativas mais acessíveis e de rápida implementação.

O Grupo Impettus aposta nessa tendência para ampliar sua presença no mercado de food service, que é altamente competitivo e demanda inovação constante para atrair consumidores cada vez mais exigentes. "Precisamos nos reinventar para nos mantemos competitivos", diz Vasconcelos.

O formato boteco contêiner é indicado para pequenos investidores e empreendedores que desejam atuar diretamente na operação. "O franqueado que está no dia a dia do negócio é o melhor gestor porque ele trabalha efetivamente para que aquilo aconteça como a gente precisa que aconteça", diz a executiva.

Esse perfil inclui profissionais que buscam complementar a renda, mudar de carreira ou investir em um negócio com menor risco inicial. Além disso, o formato compacto facilita a entrada em cidades menores e regiões com menos concorrência.

O público consumidor tende a ser frequentadores de eventos, trabalhadores de regiões comerciais e pessoas que valorizam a praticidade, qualidade e ambiente descontraído do boteco, mesmo em espaços menores.

Operação enxuta e diferencial competitivo

O contêiner oferece uma operação simplificada, com estoque reduzido e equipe enxuta, formada por quatro a cinco funcionários. A verticalização da produção, com frigorífico próprio para abastecer as unidades com espetos frescos e padronizados, garante qualidade e controle de custos.

Além disso, o formato permite rápida instalação, menor custo fixo e maior facilidade para legalização, o que pode acelerar a abertura de novas unidades e a expansão da rede.

Para Leandro Souza, CEO do Grupo Impettus, o boteco contêiner é uma estratégia para democratizar o franchising e ampliar o alcance das marcas.

“Queremos levar nosso modelo para mais pessoas, com investimento acessível, operação ágil e retorno financeiro rápido. Acreditamos que o contêiner será fundamental para ampliar nosso alcance e crescer de forma sustentável.”

Apesar das vantagens, o modelo enfrenta desafios como a necessidade de encontrar pontos comerciais que permitam regularização, sazonalidade do consumo e a forte concorrência local.

O Grupo Impettus investe em capacitação e suporte para os franqueados, além de compartilhar boas práticas entre as marcas do grupo para mitigar esses riscos.

A médio prazo, a holding planeja consolidar o formato boteco contêiner, expandindo para outras regiões do país, especialmente o Centro-Oeste, onde identifica potencial de crescimento.