Veja quais foram os 10 SUVs mais vendidos do Brasil em agosto

Já não é surpresa que os SUVs são os modelos favoritos dos brasileiros — e conquistaram a liderança do mercado no primeiro quadrimestre deste ano. E, no topo da categoria (pelo quinto mês consecutivo) está o Jeep Renegade. Detalhe: foram somente 12 unidades de vantagem em relação ao Volkswagen T-Cross, vice-líder, que teve o melhor desempenho nas vendas desde o começo deste ano.

Entre os destaques da categoria nos emplacamentos de agosto, o Honda HR-V cresceu 40%, com 3.878 unidades vendidas; o Caoa Chery Tiggo 5X — maior sucesso comercial do fabricante — também bateu o recorde nas lojas, com 1.495 carros emplacados, e lugar garantido no Top 10. E, por fim, o último mês marcou a recuperação do Chevrolet Tracker após somente 244 emplacamentos.

Veja os SUVs mais vendidos do Brasil no mês de agosto

1º – Jeep Renegade : 6.710 unidades;

2 º – VW T-Cross : 6.698 unidades;

3 º – Hyundai Creta : 4.822 unidades;

4 º – Honda HR-V : 3.878 unidades;

5 º – Volkswagen Nivus : 3.626 unidades;

6 º – Nissan Kicks : 2.955 unidades;

7 º – Citroën C4 Cactus : 1.690 unidades;

8 º – Caoa Chery Tiggo 5X : 1.495 unidades;

9 º – Chevrolet Tracker : 1.293 unidades;

10 º – Honda HR-V: 1.131 unidades.

