Zoológico com 2 mil animais e do tamanho de 34 campos de futebol é colocado à venda

Propriedade de 85 acres com mais de 2 mil animais busca investimento para garantir futuro da instituição de conservação

O fundo ressaltou que o bem-estar dos animais permanece uma prioridade (Justin Sullivan/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06h21.

O Zoológico de Paignton, localizado no sudoeste da Inglaterra, foi colocado à venda pelo Wild Planet Trust, instituição de caridade que administra o local. A propriedade tem 85 acres (34 hectares, algo em terno de 34 campos de futebol) e abriga mais de 2 mil animais, com outros 18 acres (7 hectares) de terreno adjacente incluídos na negociação.

De acordo com informações da BBC, o fundo confirmou que a intenção é que o local continue operando como zoológico.

Pressões financeiras

O Wild Planet Trust enfrentou desafios financeiros nos últimos anos atribuídos à inflação e ao aumento dos custos trabalhistas. Em julho de 2024, o fundo relatou que seriam necessários cortes de cerca de 1 milhão de euros para manter a sustentabilidade das operações no Zoológico de Paignton e no Zoológico de Newquay.

Segundo o comunicado oficial, a venda busca garantir investimentos que protejam o futuro da instituição e ajudem a conter o declínio de espécies. O fundo ressaltou que o bem-estar dos animais permanece uma prioridade.

Histórico do zoológico

O Zoológico de Paignton foi fundado em 1923 pelo milionário Herbert Whitley, que desejava criar um espaço de aprendizado, não apenas recreativo. Após a morte de Whitley em 1955, o fundo se tornou o Whitley Wildlife Conservation Trust, que em 2019 passou a se chamar Wild Planet Trust.

A organização também administrou o Zoológico de Newquay e o Living Coasts, local costeiro de Torquay, que fechou em 2020 devido à pandemia de Covid-19. Em 2023, os locais administrados pelo fundo receberam quase 500 mil visitantes, de acordo com relatórios oficiais divulgados pela BBC.

Acompanhe tudo sobre:AnimaisVendasInglaterra

