Xiaomi SU7 atinge recorde de vendas em outubro e lidera mercado de carros elétricos

Na noite de 8 de novembro (horário de Pequim), Lei Jun, fundador, presidente e CEO da Xiaomi, anunciou que o modelo Xiaomi SU7 registrou vendas de 20.726 unidades em outubro. Com este volume, a Xiaomi assumiu a liderança do mercado em três categorias principais: novas empresas no setor automotivo, veículos acima de RMB 200.000 e carros elétricos de médio e grande porte. Os dados são da Lista de Carros da Yiche.

Avanço nas vendas e meta anual da Xiaomi Automóvel

Em outubro, as entregas do Xiaomi SU7 ultrapassaram a marca de 20.000 unidades, aproximando a Xiaomi Automóvel de cumprir antecipadamente sua meta anual de 100.000 unidades. Anteriormente, a Xiaomi Automóvel divulgava seus resultados com o termo “mais de 10.000”, sem especificar números exatos, o que destaca o avanço significativo alcançado com o SU7.

Expansão e aumento da capacidade de produção

Segundo o portal IT Home, a fábrica da Xiaomi Automóvel está em rápida expansão em sua segunda fase. Imagens de satélite do “Jilin-1” mostram que a taxa de utilização da capacidade da fábrica já alcançou 160%, com a empresa projetando atingir sua meta anual de entregas até novembro — um mês antes do previsto. No entanto, a alta demanda representa um desafio, pressionando a capacidade de produção e os prazos de entrega.

Xiaomi Automóvel no Salão do Automóvel de Guangzhou 2024

A Xiaomi Automóvel confirmou presença no Salão do Automóvel de Guangzhou 2024, que ocorre de 15 a 24 de novembro. Segundo Lu Weibing, sócio e presidente do grupo Xiaomi, a participação reforça a visibilidade da marca e suas metas ambiciosas para o mercado de veículos elétricos.