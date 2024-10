Venezuela e Nicarágua ficam fora de 'lista de espera' para novos membros dos Brics

Venezuela e Nicarágua ficaram fora da lista de países que serão analisados pelo Brics como novos integrantes do bloco. O governo do presidente Lula não apoiava o ingresso de nenhum dos dois países. O Brasil vem registrando problemas diplomáticos com as duas nações.

Já Bolívia e Cuba serão analisadas por chefes de Estado do bloco em reunião ao longo desta quarta. Mas a probalidade de formalizar o convite para entrar no grupo é baixa.

O Kremlin descartou nesta terça-feira a possibilidade de ampliação dos Brics durante a cúpula de Kazan, citando as diferentes visões de seus países integrantes, que incluem Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul.

Os Brics são um grupo de países de economias emergentes originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul entrou em seguida.

Egito, Irã, Emirados Árabes e Etiópia, cujos líderes estão na capital tártara, juntaram-se ao grupo em 1º de janeiro. Arábia Saudita e Argentina também deveriam ter entrado no bloco neste ano, mas a primeira nunca confirmou sua decisão de entrar e a segunda retirou seu pedido no último minuto.

Outros países da 'lista prévia' são Argélia, Belarus, Indonésia, Cazaquistão, Malásia, Nigéria, Tailândia, Turquia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã.