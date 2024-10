Turistas do Sudeste Asiático repensam viagens aos EUA por causa de armas, diz pesquisa

Mais de 90% dos turistas do Sudeste Asiático dizem que a prevalência de armas nos Estados Unidos influencia se eles vão visitar o país, de acordo com uma nova pesquisa.

O estudo — que ouviu 6.000 pessoas dos seis países da região — mostrou que os entrevistados perceberam que o Havaí é o estado mais seguro em termos de violência armada, enquanto o Texas foi considerado o menos seguro, de uma lista de oito opções que incluía Nova York, Califórnia, Flórida, Nevada, Arizona e Washington D.C.

No entanto, 56% dos entrevistados na pesquisa, encomendada pela CNBC Travel e conduzida pela empresa de pesquisa de mercado Milieu Insight, disseram que provavelmente visitarão os Estados Unidos nos próximos anos.

Esse número subiu para 59% entre aqueles que visitaram os EUA pelo menos uma vez antes, embora entre esse grupo, 74% tenham dito que percebem a violência armada como um problema maior nos Estados Unidos hoje do que no passado.

No entanto, quase 80% disseram que a probabilidade de comparecerem a uma reunião em massa — como um concerto ou festival de música — seria grande ou moderadamente afetada pelo número de armas nos Estados Unidos.

A pesquisa foi realizada em Cingapura, Indonésia, Malásia, Vietnã, Filipinas e Tailândia de 9 a 18 de setembro, após a primeira tentativa de assassinato contra o ex-presidente Donald Trump em julho e coincidindo com a segunda tentativa de assassinato em 15 de setembro.

Diferenças entre países

Os países do Sudeste Asiático que mostraram os maiores níveis de preocupação com a violência armada nos Estados Unidos também mostraram os maiores níveis de interesse em visitar o país.

Pessoas do Vietnã (79%), Indonésia (76%) e Filipinas (76%) disseram que suas viagens foram grande ou moderadamente influenciadas pela prevalência de armas nos EUA. No entanto, 73% do Vietnã, 70% da Indonésia e 69% dos filipinos disseram que provavelmente visitarão o país nos próximos anos.

No entanto, apenas 24% dos de Cingapura disseram que provavelmente pisarão nos EUA em breve.

No geral, dois terços de todos os entrevistados disseram que discordam da posse de armas nos Estados Unidos. No entanto, esse número subiu para 91% em Cingapura.

Resultado da eleição nos EUA

Mais de 25% dos entrevistados disseram que o resultado da eleição presidencial dos EUA afetará suas intenções de visitar o país.

23% disseram que teriam menos probabilidade de visitar se Donald Trump vencer; 9% disseram o mesmo se Kamala Harris for eleita.

Outros 5% disseram que se recusariam terminantemente a visitar se Trump vencer, com 2% dizendo o mesmo sobre uma vitória de Harris.

Medo de violência e abuso verbal

Quase 3 em cada 4 viajantes disseram que estão "muito" ou "um pouco" preocupados em sofrer violência racial, com os maiores níveis de preocupação entre os entrevistados filipinos (81%). Apenas 4% dos entrevistados não estavam preocupados com a violência física no país.

Muitos asiáticos disseram que a ameaça de abuso físico e verbal aumentou desde a pandemia de Covid-19, com dois terços concordando que é um "problema muito maior" ou "um pouco mais problemático do que antes".

Apenas 11% no geral disseram que sentem que esses problemas diminuíram desde a pandemia.