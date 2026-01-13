Mundo

Tsunami na Argentina? Ondas gigantes atingem país e deixam um morto

Imagens registradas por testemunhas mostram o 'mini tsunami' engolindo a faixa de areia e arrastando os turistas para a água

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 12h32.

Um homem morreu e 35 pessoas ficaram feridas após uma série de ondas fortes surpreender banhistas nas regiões do Mar del Plata, Santa Clara del Mar e Mar Chiquita, na província de Buenos Aires, na Argentina. Imagens registradas por testemunhas mostram o 'mini tsunami' engolindo a faixa de areia e arrastando os turistas para a água.

Segundo o jornal La Nacion, a vítima foi identificada como Yair Manno, de 29 anos. Ele era natural de Mar del Plata, mas morava há oito anos na França e visitava o local com a namorada.

Segundo relatado por testemunhas à publicação, o jovem estava nas proximidades de um grupo de pescadores em um setor da lagoa de Mar Chiquita quando a forte corrente de ondas atingiu as pedras e arrastou as pessoas. Manno foi levado pelas ondas para o fundo e se afogou.

 

Em Santa Clara del Mar, um banhista teve uma parada cardíaca e precisou ser atendido ainda na praia pelos guarda-vidas. Ele foi transferido de ambulância e encaminhado a um hospital em Mar del Plata, onde está internado.

Seu estado de saúde é estável. Também foram registrados cerca de 35 feridos com diferentes lesões, mas sem casos graves. O episódio, segundo autoridades do país, foi registrado após uma inesperada maré baixa na região.

 

