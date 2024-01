Eleições nos EUA: Trump vence primárias em Iowa, projeta imprensa americana

O ex-presidente Donald Trump será o vencedor das primárias em Iowa, realizadas nesta segunda-feira, 15, projetam CNN, Associated Press e The New York Times.

As projeções foram feitas com base em pesquisas com eleitores na entrada dos locais de votação e nos resultados iniciais. Por volta das 19h50 na hora local (22h50 em Brasilia), apenas 1% dos votos tenham sido contados.

Embora já prevista pelas pesquisas, a vitória de Trump marca um importante passo em sua campanha para tentar voltar à Casa Branca, ao vencer o primeiro teste real das urnas neste ano.

O ex-presidente enfrenta quatro grandes processos na Justiça e mais de 30 ações que buscam torná-lo inelegível, por ter buscado reverter o resultado das eleições de 2020, que perdeu para Joe Biden. Uma decisão final sobre a questão será tomada pela Suprema Corte, em data ainda a ser definida.

Em Iowa, as primárias ocorrem no formato de caucus: eleitores se reúnem para ouvir as propostas de representantes dos candidatos e depois depositam seus votos. Os caucus começaram a partir das 19h na hora local (22h em Brasília) e ampla maioria deles estava em andamento por volta das 20h (23h em Brasília).

CNN e AP não fizeram projeções de números finais da votação. O New York Times estima que Trump deve ter 53% dos votos, seguido por Nikki Haley, com 21%, e Ron DeSantis, com 18%. Os números serão atualizados conforme o andamento da votação.

As duas grandes questões da noite de apuração são qual será a vantagem de Trump ante os rivais e quem será o segundo colocado. "Será frustrante para Trump se a vitória não for de 30 a 40 pontos de vantagem", aponta Mauricio Moura, professor da Universidade George Washington e sócio do fundo Zaftra, da Gauss Capital.

Nas últimas semanas, Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, teve um impulso e subiu nas pesquisas. Ela disputa a 2ª posição com Ron DeSantis, governador da Flórida que perdeu vantagem nos últimos meses. Um mau resultado para DeSantis pode aumentar as chances de que ele desista da corrida. Já Haley está mais confortável: um segundo lugar seria festejado, mas uma terceira posição por margem pequena não seria um grande problema.

A votação em Iowa é a primeira rodada de votação das primárias republicanas, que escolherão qual será o candidato do partido à Presidência. Outros estados farão suas votações ao longo do primeiro semestre. A próxima rodada dos republicanos será em New Hampshire, em 23 de janeiro.

O calendário de realização das primárias vai até junho. Em julho, os republicanos se reúnem em uma convenção nacional para decidir o candidato do partido. Os democratas farão processo similar, com convenção nacional marcada para agosto. Joe Biden, atual presidente, é o favorito para obter a indicação e enfrentar o candidato republicano na disputa final pela Presidência. O dia da eleição será em 5 de novembro.