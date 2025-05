Trump quer se reunir com Putin o mais rápido possível para falar sobre Ucrânia, diz Rubio

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse neste domingo, 18, que o presidente Donald Trump quer se reunir "o mais rápido possível" com seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, para discutir o fim da guerra na Ucrânia.

Em uma entrevista ao programa "Face the Nation", da emissora “CBS”, Rubio insistiu que "uma das coisas que pode ajudar a desbloquear esse atoleiro, talvez a única coisa que pode fazer isso, é uma conversa direta entre o presidente Trump e Vladimir Putin".

O chefe da diplomacia americana sustentou que Trump já fez essa oferta publicamente e que a "mecânica" de um encontro com Putin seria complicada, razão pela qual ainda não há planos para um local ou data, mas parece haver disposição de ambos os lados.

Trump, segundo Rubio, "quer fazer isso o mais rápido possível, e acho que o lado russo também expressou disposição para fazê-lo".

"Agora é só uma questão de reunir todos e decidir onde e quando essa reunião acontecerá e sobre o que será", acrescentou.

Ao mesmo tempo, Rubio expressou sua opinião positiva sobre as negociações diretas de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia realizadas na última sexta-feira em Istambul, as primeiras desde o início do conflito em 2022, e às quais Putin não compareceu pessoalmente.

"Não foram uma completa perda de tempo. Por exemplo, há 1.000 prisioneiros que serão trocados, e isso, do ponto de vista humanitário, é muito positivo", declarou.

Rubio disse ainda que conversou por telefone com seu homólogo russo, Sergey Lavrov, no sábado, e o ministro lhe disse que o Kremlin está preparando "um documento descrevendo os requisitos para um cessar-fogo que levaria a negociações mais amplas".

"Se a proposta do lado russo e a do lado ucraniano forem propostas sérias e viáveis, então houve progresso real, e podemos trabalhar nisso", completou.

Paralelamente, Trump deve ligar para Putin amanhã, segunda-feira, 19, e depois para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para negociar o fim da guerra na Ucrânia, segundo ele mesmo antecipou neste final de semana.