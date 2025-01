Trump prepara recorde de decretos para seu novo governo

Donald Trump realizará um comício para seus apoiadores em Washington neste domingo, 19, poucas horas antes de sua posse para um segundo mandato. O novo governo promete começar com um número “recorde” de decretos e a intensificação das deportações de migrantes em situação irregular.

As comemorações começaram na noite de sábado, 18, com fogos de artifício no clube de golfe de Trump, na Virgínia, localizado nos arredores de Washington. Na manhã deste domingo, o presidente visitará o Cemitério Nacional de Arlington antes de realizar um tão esperado comício na Capital One Arena, estádio localizado no centro da capital.

Após o evento, será servido um jantar exclusivo para seus apoiadores.

Cerimônia marcada por medidas conservadoras

O republicano, que substituirá o democrata Joe Biden na segunda-feira, dia de feriado nacional nos Estados Unidos, realizará a cerimônia de posse dentro do Capitólio, devido às temperaturas congelantes previstas para Washington.

Durante a campanha, Trump prometeu a maior deportação de migrantes irregulares da história do país e, segundo aliados, pretende cumprir suas palavras. Em entrevista à NBC News no sábado, o presidente afirmou que assinará um número “recorde” de decretos presidenciais logo após a posse, muitos deles visando reverter políticas do governo Biden.

Seu “czar da fronteira”, Tom Homan, declarou ao The Washington Post que o novo governo iniciará prisões de pessoas consideradas “ameaças à segurança pública” a partir do “primeiro dia”. Kristi Noem, escolhida como secretária do Departamento de Segurança Interna (DHS), afirmou que a prioridade será deportar criminosos e migrantes com “ordens de expulsão definitiva”.

Trump e seu legado na política migratória

Durante o primeiro mandato, de 2017 a 2021, Trump introduziu 472 mudanças no sistema migratório, segundo relatório do Instituto de Políticas Migratórias (MPI). Essas ações incluíram ordens executivas, diretrizes departamentais e ajustes técnicos que impactaram diretamente milhões de migrantes.

Grupos de direitos humanos já demonstraram preocupação com o destino dos mais de 11 milhões de migrantes em situação irregular que vivem atualmente nos Estados Unidos.

O novo governo começa com uma maioria estreita no Congresso, uma Suprema Corte majoritariamente conservadora e um gabinete composto por aliados leais ao presidente. Em paralelo, Trump surpreendeu o setor financeiro ao lançar, na sexta-feira, sua própria criptomoeda, algo que causou repercussão no mercado de moedas digitais.

Biden e o legado de Martin Luther King

Enquanto isso, o agora ex-presidente Joe Biden dedicará o domingo a homenagens em Charleston, Carolina do Sul. Ele visitará a igreja onde, em 2015, um homem branco matou nove paroquianos negros. Segundo a Casa Branca, Biden fará um discurso sobre o legado de Martin Luther King Jr. e os desafios enfrentados pela democracia norte-americana.

A Carolina do Sul foi fundamental para a vitória de Biden nas primárias de 2020. O democrata octogenário se despediu dos americanos com um alerta sobre a formação de uma "oligarquia" que, segundo ele, ameaça a democracia no país.

Biden mencionou magnatas da tecnologia que apoiam Trump, como Elon Musk, o homem mais rico do mundo. “Agora é a vez de vocês ficarem de guarda”, afirmou.