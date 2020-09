Trump diz que vacina contra covid-19 pode estar disponível em outubro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 7, que a produção de uma vacina contra o novo coronavírus acontece em “tempo recorde” e que a profilaxia pode estar disponível em outubro.

Trump usou a coletiva para afirmar que seu rival, o candidato democrata à Presidência e ex-vice-presidente Joe Biden, deveria “se desculpar pela sua falsa retórica anti-vacina.” Ele afirmou que o país se recupera rapidamente do coronavírus.

“Teremos em breve essa incrível vacina, com velocidade nunca vista antes”, disse Trump. “A vacina será muito segura, muito efetiva, e as pessoas do mundo estarão felizes e voltaremos à prosperidade sem precedentes”, afirmou.

“Economia dos EUA está se recuperando em ‘V'”

Trump também afirmou na coletiva que a economia do país está se recuperando em formato de ‘V’, na maior velocidade da história. Ele disse também que a retomada do mercado de trabalho é a mais rápida desde a Grande Depressão.

“Os Estados Unidos tiveram a menor contração econômica de todas as grandes economias ocidentais”, afirmou. Ele lembrou que desde maio houve criação de 10,6 milhões de postos de trabalho no país e que, em agosto, a taxa de desemprego americana atingiu 8,4%. “É a segunda maior queda da taxa de que se tem registro”, afirmou.

Trump aproveitou para atacar a gestão democrata da crise financeira de 2008. “Estamos presenciando a mais rápida recuperação do mercado de trabalho de uma crise econômica da história mundial. Em comparação, Biden presidiu a pior, a mais fraca e a mais lenta recuperação desde a Grande Depressão”, disse. “Sob minha liderança, o ano que vem será o maior economicamente na história do nosso país, eu projeto. Algumas pessoas já veem uma recuperação em ‘V’, é provavelmente um ‘super V'”, afirmou.