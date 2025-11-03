Trump diz acreditar que dias de Maduro estão contados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou acreditar que os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela estão contados.

A declaração ocorreu durante uma entrevista à CBS neste domingo, 02. Apesar da fala, o republicado minimizou a possibilidade de uma guerra entre os dois países.

De acordo com autoridades venezuelanas, os ataques realizados pelos Estados Unidos — mais de 15 desde o início de setembro — deixaram ao menos 65 mortos no Caribe e no Pacífico.

Washington afirma que as ações miram embarcações ligadas ao tráfico internacional de drogas.

Segundo a AFP, Maduro afirma que o governo norte-americano utiliza o combate ao narcotráfico como pretexto para tentar derrubar seu regime e assumir o controle das reservas de petróleo da Venezuela. Ele também é acusado de narcotráfico pela Justiça dos Estados Unidos.

Especialistas citados por veículos internacionais afirmam que os ataques podem ser caracterizados como execuções extrajudiciais, mesmo quando os alvos são suspeitos de tráfico.

Até o momento, o governo americano não apresentou provas públicas de que as embarcações atingidas transportavam drogas ou representavam ameaça direta aos Estados Unidos.

*Com informações da AFP