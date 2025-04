Trump assina decretos para impulsionar mineração de carvão nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, firmou nesta terça-feira, 8, decretos para "potencializar a mineração de carvão" no país para "mais que duplicar" a produção de eletricidade e se manter em dia com a inteligência artificial, que demanda muita energia.

Os decretos suspendem barreiras regulatórias à extração de carvão e os fechamentos previstos de numerosas usinas de energia movidas a carvão em todo o país.

O desprezo de Trump pelas energias renováveis é notório há bastante tempo.

Em março, seu governo anunciou uma onda de retrocessos ambientais para desmantelar as políticas verdes de seu antecessor democrata, Joe Biden, que incluíam limites de carbono para as usinas de energia, padrões de emissões para escapamentos e proteções para as vias fluviais.

Também pediu a revisão de uma regra de 2024 que exige às usinas a carvão eliminar quase todas as suas emissões de carbono ou se comprometer a fechar por completo, uma pedra fundamental da agenda climática de Biden.