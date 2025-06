Israel acusa Irã de violar trégua mediada por Trump após ataques de mísseis Após a trégua anunciada por Donald Trump, Israel reagiu a um ataque de mísseis do Irã com represálias em Teerã, enquanto o futuro do acordo de paz continua incerto

Members of the Israeli security forces walk as smoke emanates from a building reportedly hit by an Iranian strike in Haifa on June 20, 2025, amid the ongoing fire exchange between Israel and Iran. (Photo by Fadel SENNA / AFP) (Fadel SENNA/AFP)