Trabalhadores presos em túnel na Índia começam a ser resgatados após 17 dias

Após 17 dias de operação, começam a ser resgatados nesta terça-feira os 41 operários presos em um túnel que desabou parcialmente na Índia. No local há ambulâncias e um hospital de campanha para receber os trabalhadores, que ficaram presos em um espaço de 8,5 metros de altura por dois quilômetros de comprimento.

O túnel afetado faz parte de um plano para ligar cidades que abrigam dois dos mais sagrados templos hindus da região. A construção, no entanto, desabou em 12 de novembro, e desde então uma força-tarefa foi montada para o resgate, embora tenha avançado lentamente devido à queda dos escombros e dos problemas com as máquinas de perfuração.

Em declaração ao Times of India, um dos responsáveis pela operação afirmou que "é estimado que demorará entre 3 e 5 minutos o resgate de cada uma das 41 pessoas", e que "o processo completo de evacuação deverá durar entre 3 e 4 horas".

Tubo de resgate e macas

Especialistas iniciaram a perfuração manual dos escombros nesta segunda-feira, após a máquina que realizava este trabalho não conseguir romper um emaranhado de barras enterradas em estruturas metálicas. O equipamento continuou a ser usado para perfurar acima do túnel. Para o resgate, foi necessário atingir uma profundidade de 86 metros.

Na manhã desta terça-feira, o governo estadual anunciou a conclusão da perfuração. Depois, o ministro-chefe, Pushkar Singh Dhami, confirmou nas redes sociais que o tubo de escape havia sido colocado na passagem perfurada, expressando otimismo sobre a retirada dos trabalhadores, que sobreviveram graças a um conduto pelo qual foi bombeado oxigênio.

Nas redes sociais foram divulgadas fotos dos socorristas comemorando e fazendo o sinal de vitória após o fim da perfuração do buraco para chegar até o local onde os trabalhadores estão presos. A equipe de resgate também preparou um sistema com macas para retirar as vítimas.

Estado dos trabalhadores

Em 21 de novembro foi possível ver, pela primeira vez desde o incidente, imagens que mostram como estavam as vítimas que ficaram presas. Na ocasião, já havia passado dez dias desde o desabamento. O registro foi feito com uma câmera endoscópica que foi colocada em um tubo fino utilizado para fornecer oxigênio, comida e água aos trabalhadores.

Antes do uso da câmera, as equipes de resgate se comunicavam com os homens bloqueados por rádio. Pelas imagens obtidas, foi possível ver que eles pareciam exaustos e ansiosos. Apesar disso, o ministro-chefe de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, disse na ocasião que "todos os trabalhadores estavam a salvo" e seriam retirados "em segurança"