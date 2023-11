Foxconn, parceira da Apple, investe US$ 1,54 bi na Índia e acelera debandada da China

A Foxconn, maior provedora de serviços de manufatura eletrônica (EMS) do mundo, anunciou planos de investir US$ 1,54 bilhão na Índia. O movimento, ainda que robusto, segue um momento de crescimento acelerado da empresa no mercado sul-asiático.

A empresa é conhecida por trabalhar com diversas grandes marcas, principalmente a Apple, montando o iPhone em suas fábricas. E desde o lançamento do iPhone 14, tem tendido para um cenário de realocação de bases de manufatura para a Índia, fenômeno descrito por analistas como "China+1".

Para se ter uma ideia, o investimentos da Foxconn na China, que aumentaram consideravelmente entre 2001 e 2017, diminuíram desde 2018 devido às tensões comerciais entre os EUA e a China.

"Construir fábricas do zero em uma nova geografia é um desafio, mas a Foxconn está comprometida a investir na Índia", afirmou a empresa em nota, também conhecida como Hon Hai. "A Foxconn tem enfrentado desafios semelhantes desde a década de 1980 e continua a apoiar fortemente as ambições do governo indiano com o programa 'Make in India', estabelecendo uma diversidade de parcerias locais".

Em agosto, a Foxconn anunciou planos de investir US$ 600 milhões em dois projetos no estado indiano de Karnataka, focando na fabricação de equipamentos para chips e componentes de carcaças para iPhones.

Para os analistas o movimento faz sentido. O Goldman Sachs, inclusive, destaca o crescimento significativo da Foxconn na Índia em um relatório recente. "Para o terceiro trimestre de 2023, observamos um aumento contínuo das receitas da Índia, alcançando 62 bilhões de novo dólar taiwanês, ou um crescimento de 53% em relação ao ano anterior.

Isso eleva a contribuição de receita da Índia para 3,3% em 2023, em comparação com aproximadamente 2% em 2021-22", escreveram os analistas, ressaltando a necessidade de uma base de produção diversificada para atender aos clientes globais e a posição de liderança da Foxconn no mercado de EMS.