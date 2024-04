Tornado atinge cidade chinesa e deixa ao menos 5 mortos

Neste sábado, 27, um tornado passou pela cidade de Guangzhou, na China, e deixou ao menos 5 mortos e 33 feridos.

O tornado foi classificado como de intensidade três, em uma escala que vai até cinco.

Nenhum prédio residencial colapsou, de acordo com a agência Reuters. Mas, segundo autoridades locaisi, 141 edifícios de fábricas foram danificados.

Estações meteorológicas na região registraram rajadas de vento de até 20,6 metros por segundo por volta das 15h.

Chuvas torrenciais também marcam os últimos dias de abril no Sul da China, que já registra o dobro da média do mês. Normalmente, a estação das chuvas em Guangdong começa em maio ou junho.

Toda a região do Delta do Rio das Pérolas foi afetada nos últimos cinco dias. As perdas, segundo o jornal People’s Daily, chegam a US$ 20 milhões.