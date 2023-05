Todos que concorreram à reeleição tinham aprovação próxima à minha, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi questionado nesta quarta-feira, 26, sobre seu anúncio de concorrer à reeleição no próximo ano e suas possibilidade. Em coletiva de imprensa, ele afirmou que sua taxa de aprovação é próxima neste momento a de outros presidentes americanos que tentaram se reeleger, e não viu sua idade, atualmente 80 anos, como um problema. Biden disse ainda que "conhece bem" o ex-presidente Donald Trump, um provável adversário no pleito.

O que disse Biden?

"Criamos 12 milhões de novos empregos, criamos 800 mil empregos na indústria... Investimos mais dinheiro para lidar com a crise climática do que qualquer outra nação do mundo. Então, as coisas estão se movendo", defendeu sobre seu mandato. "Falei que os EUA iriam liderar o mundo livre, e estamos fazendo isso", disse ainda.

As declarações foram feitas após um encontro de Biden com o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol. Na ocasião, os líderes anunciaram a Declaração de Washington, voltada a lidar com a Coreia do Norte. Segundo Biden, a medida possibilita responder de forma decisiva às ações norte-coreanas, incluindo o uso das armas nucleares dos EUA. Além disso, a estratégia prevê estabelecer um grupo de consultas para dissuasão.

Para Yoon, o nível de implementação da dissuasão é diferente do que era antes. Com a medida, se armas nucleares forem utilizadas os dois países fortalecerão as respostas, além de possibilitar compartilhar informação.

Os líderes discutiram ainda a situação militar no Estreito de Taiwan. Biden destacou também a importância da Coreia do Sul no suprimento de chips.